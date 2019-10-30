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  • Зе Луиш: «Пришлось подумать над вариантом со «Спартаком». Что парень с острова Фогу забыл в России? Было страшно»

Зе Луиш: «Пришлось подумать над вариантом со «Спартаком». Что парень с острова Фогу забыл в России? Было страшно»

30 октября 2019, 13:54
7

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «Порту», рассказал, почему решил перейти в московский клуб в 2015 году.

«Конечно, пришлось подумать, когда возник вариант со «Спартаком». Россия на тот момент… Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно. Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами – Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.

Все хорошо вышло. По правде сказать, город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же еще девушка оттуда. Да, там холодно и все такое, но в этом городе есть все. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву», – цитирует Зе Луиша пресс-служба УЕФА.

  • «Порту» купил форварда у «Спартака» за 8,5 миллиона евро.
  • Зе Луиш выступал за московский клуб с 2015 года.
  • За «Спартак» он провел 109 матчей и забил 35 голов.

Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Спартак Порту Зе Луиш
Комментарии (7)
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absent32
1572436508
конечно понравилась Москва, это же тебе не какой то там остров Фогу в Кабо-Верде
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APchelov
1572440983
А вот наши сограждане с удовольствием променяли бы столицу на острова зелёного мыса. На белый песок и синий океан. На сэлфи с беззубым аборигеном в вязаной шапке на фоне лодки со свежей рыбой
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frizom
1572446609
и правильно что приехал. Стал тут хорошим игроком и сейчас в Порту зажигаешь
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vka1970
1572457336
Его зависание в воздухе я ни когда не забуду.Прыгучесть просто феноменальная. Удачи Зе.
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Plyash
1572457484
Ты полюбил Москву, Москва полюбила тебя. Спасибо за Спартак. Удачи тебе.
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