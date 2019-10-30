Зе Луиш: «Пришлось подумать над вариантом со «Спартаком». Что парень с острова Фогу забыл в России? Было страшно»

Ты полюбил Москву, Москва полюбила тебя.
Спасибо за Спартак. Удачи тебе.
Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «Порту», рассказал, почему решил перейти в московский клуб в 2015 году.
«Конечно, пришлось подумать, когда возник вариант со «Спартаком». Россия на тот момент… Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно. Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами – Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.
Все хорошо вышло. По правде сказать, город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же еще девушка оттуда. Да, там холодно и все такое, но в этом городе есть все. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву», – цитирует Зе Луиша пресс-служба УЕФА.
- «Порту» купил форварда у «Спартака» за 8,5 миллиона евро.
- Зе Луиш выступал за московский клуб с 2015 года.
- За «Спартак» он провел 109 матчей и забил 35 голов.