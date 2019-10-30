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    Зе Луиш: «Пришлось подумать над вариантом со «Спартаком». Что парень с острова Фогу забыл в России? Было страшно»

    Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «Порту», рассказал, почему решил перейти в московский клуб в 2015 году.

    «Конечно, пришлось подумать, когда возник вариант со «Спартаком». Россия на тот момент… Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно. Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами – Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.

    Все хорошо вышло. По правде сказать, город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же еще девушка оттуда. Да, там холодно и все такое, но в этом городе есть все. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву», – цитирует Зе Луиша пресс-служба УЕФА.

    • «Порту» купил форварда у «Спартака» за 8,5 миллиона евро.
    • Зе Луиш выступал за московский клуб с 2015 года.
    • За «Спартак» он провел 109 матчей и забил 35 голов.

    Источник: сайт УЕФА

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    30.10.2019 13:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +501

      playsh 5 часов назад

      Ты полюбил Москву, Москва полюбила тебя.
      Спасибо за Спартак. Удачи тебе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9373

      vka1970 5 часов назад

      Его зависание в воздухе я ни когда не забуду.Прыгучесть просто феноменальная.
      Удачи Зе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      frizom 8 часов назад

      и правильно что приехал. Стал тут хорошим игроком и сейчас в Порту зажигаешь

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1328

      sovok 8 часов назад

      А фото девушки из Москвы? :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3681

      APchelov 10 часов назад

      А вот наши сограждане с удовольствием променяли бы столицу на острова зелёного мыса. На белый песок и синий океан. На сэлфи с беззубым аборигеном в вязаной шапке на фоне лодки со свежей рыбой

      0
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      Рейтинг: +18551

      VVM1964 > APchelov 1 час назад

      Как ты это описал - у меня аж " слюни потекли " , лет пять уже никуда не ездил ((( - все собираюсь и откладываю , видимо в надежде что я вечный )))

      0
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      Рейтинг: +1867

      absent32 11 часов назад

      конечно понравилась Москва, это же тебе не какой то там остров Фогу в Кабо-Верде

      -1
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      Рейтинг: +18551

      VVM1964 > absent32 10 часов назад

      Там ТЕПЛО ))) , там МОРЕ !!!

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