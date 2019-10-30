Зе Луиш: «Пришлось подумать над вариантом со «Спартаком». Что парень с острова Фогу забыл в России? Было страшно»

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш, выступающий за «Порту», рассказал, почему решил перейти в московский клуб в 2015 году.

«Конечно, пришлось подумать, когда возник вариант со «Спартаком». Россия на тот момент… Что парень с острова Фогу в Кабо-Верде забыл в России? Было страшно. Но я поговорил кое с кем, спросил совета. Поговорил с игроками, которые жили в России. С бразильцами – Ромуло, например. Позвонил, задал вопросы. Получил информацию и решился.

Все хорошо вышло. По правде сказать, город меня очень удивил. Мне так понравилось в Москве, что всякий раз, когда у меня выходные, я лечу в Москву. У меня же еще девушка оттуда. Да, там холодно и все такое, но в этом городе есть все. Высокий уровень жизни, продвинутый город. За это я люблю Москву», – цитирует Зе Луиша пресс-служба УЕФА.