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  • Джака изменил аватар в инстаграме. До этого там было фото с капитанской повязкой «Арсенала»

Джака изменил аватар в инстаграме. До этого там было фото с капитанской повязкой «Арсенала»

29 октября 2019, 23:04
2

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака изменил фото своего профиля в инстаграме.

Раньше на аватаре был изображен Джака в форме лондонского клуба с капитанской повязкой. Теперь там стоит фотография хавбека с капитанской повязкой, но в форме сборной Швейцарии.

  • В матче с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
  • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.

Источник: твиттер TalkSport
Англия. Премьер-лига Арсенал Джака Гранит
Комментарии (2)
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mutabor0992
1572380796
Нагонят албанца...
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Добрый Бобер
1572403346
Афигать новость - футболист аватарку сменил.
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