Джака изменил аватар в инстаграме. До этого там было фото с капитанской повязкой «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака изменил фото своего профиля в инстаграме.
Раньше на аватаре был изображен Джака в форме лондонского клуба с капитанской повязкой. Теперь там стоит фотография хавбека с капитанской повязкой, но в форме сборной Швейцарии.
- В матче с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
- В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
Источник: твиттер TalkSport