Джака изменил аватар в инстаграме. До этого там было фото с капитанской повязкой «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака изменил фото своего профиля в инстаграме.

Раньше на аватаре был изображен Джака в форме лондонского клуба с капитанской повязкой. Теперь там стоит фотография хавбека с капитанской повязкой, но в форме сборной Швейцарии.