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  • «Манчестер Юнайтед» интересуется Сумаре из «Лилля». Клуб видит в нем долгосрочную замену Погба

«Манчестер Юнайтед» интересуется Сумаре из «Лилля». Клуб видит в нем долгосрочную замену Погба

29 октября 2019, 11:48
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Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, скауты английского клуба уже давно следят за французом и теперь на «Олд Траффорд» решили, что пришло время купить его.

В 20-летнем хавбеке манкунианцы видят долгосрочную замену для Поля Погба, который может в скором времени покинуть команду.

  • Сумаре – воспитанник «ПСЖ».
  • За «Лилль» игрок выступает с 2017 года.
  • В его активе 52 матча и один забитый гол.
  • Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.
  • В августе сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака».

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лилль Погба Поль Сумаре Бубакари
Комментарии (1)
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Cules2013
1572367099
В его активе 52 матча и один забитый гол. -- OMG, какая статистика. Ну может он голевые там отдаёт или больше по отборам (хотя Погба как бы атакующий, а не опорник). Иначе что? Чисто голый потенциал виден? Хотя, справедливости ради, Артур, когда переходил в Барсу, тоже стату имел, что плакать хотелось, но с первых же матчей задал высокую планку.
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