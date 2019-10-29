«Манчестер Юнайтед» интересуется Сумаре из «Лилля». Клуб видит в нем долгосрочную замену Погба

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, скауты английского клуба уже давно следят за французом и теперь на «Олд Траффорд» решили, что пришло время купить его.

В 20-летнем хавбеке манкунианцы видят долгосрочную замену для Поля Погба, который может в скором времени покинуть команду.