«Манчестер Юнайтед» интересуется Сумаре из «Лилля». Клуб видит в нем долгосрочную замену Погба

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».
По информации ESPN, скауты английского клуба уже давно следят за французом и теперь на «Олд Траффорд» решили, что пришло время купить его.
В 20-летнем хавбеке манкунианцы видят долгосрочную замену для Поля Погба, который может в скором времени покинуть команду.
- Сумаре – воспитанник «ПСЖ».
- За «Лилль» игрок выступает с 2017 года.
- В его активе 52 матча и один забитый гол.
- Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.
- В августе сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака».
Источник: ESPN