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    «Манчестер Юнайтед» интересуется Сумаре из «Лилля». Клуб видит в нем долгосрочную замену Погба

    Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

    По информации ESPN, скауты английского клуба уже давно следят за французом и теперь на «Олд Траффорд» решили, что пришло время купить его.

    В 20-летнем хавбеке манкунианцы видят долгосрочную замену для Поля Погба, который может в скором времени покинуть команду.

    • Сумаре – воспитанник «ПСЖ».
    • За «Лилль» игрок выступает с 2017 года.
    • В его активе 52 матча и один забитый гол.
    • Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.
    • В августе сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака».

    Источник: ESPN

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