Фернандеш: «Обид на «Локо» нет. Меня не интересует, что сказал Кикнадзе»

Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш прокомментировал свой уход из «Локомотива».

«Мной интересовались несколько клубов из разных стран. Например из Турции. Но предложение «Краснодара» оказалось самым интересным, согласился почти без раздумий.

Первые контакты? Это случилось в августе. И продолжались около недели, если не ошибаюсь. После подписания контракта мы поговорили с Галицким. Но подробности нашей беседы я предавать огласке не хочу.

Конфликт с Кикнадзе? У меня ни с кем нет конфликтов. И то, что сказал Кикнадзе, меня не интересует. Всегда существуют разные версии, и каждый выбирает ту, которая ему больше по душе. Обид на «Локо» тоже нет. Покидал клуб с чувством выполненной работы», – сказал Фернандеш.

Ранее гендиректор москвичей Василий Кикнадзе намекнул на плохую форму Фернандеша.