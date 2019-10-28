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    Фернандеш: «Обид на «Локо» нет. Меня не интересует, что сказал Кикнадзе»

    Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш прокомментировал свой уход из «Локомотива».

    «Мной интересовались несколько клубов из разных стран. Например из Турции. Но предложение «Краснодара» оказалось самым интересным, согласился почти без раздумий.
    Первые контакты? Это случилось в августе. И продолжались около недели, если не ошибаюсь. После подписания контракта мы поговорили с Галицким. Но подробности нашей беседы я предавать огласке не хочу.

    Конфликт с Кикнадзе? У меня ни с кем нет конфликтов. И то, что сказал Кикнадзе, меня не интересует. Всегда существуют разные версии, и каждый выбирает ту, которая ему больше по душе. Обид на «Локо» тоже нет. Покидал клуб с чувством выполненной работы», – сказал Фернандеш.

    Ранее гендиректор москвичей Василий Кикнадзе намекнул на плохую форму Фернандеша.

    • 2 сентября Фернандеш на правах свободного агента перешел в «Краснодар».
    • Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
    • Хавбек провел за московский клуб 144 матча, забил 34 гола и отдал 28 ассистов.

    Источник: Sport24

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    28.10.2019 15:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2549

      InterMilLano1908 20 часов назад

      Видимо выбор стоял между ним и Жоау Мариу и конечно Локо выбрал Мариу им не прогадал

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