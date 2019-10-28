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  • Фернандеш: «Обид на «Локо» нет. Меня не интересует, что сказал Кикнадзе»

Фернандеш: «Обид на «Локо» нет. Меня не интересует, что сказал Кикнадзе»

28 октября 2019, 15:47
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Полузащитник «Краснодара» Мануэль Фернандеш прокомментировал свой уход из «Локомотива».

«Мной интересовались несколько клубов из разных стран. Например из Турции. Но предложение «Краснодара» оказалось самым интересным, согласился почти без раздумий.
Первые контакты? Это случилось в августе. И продолжались около недели, если не ошибаюсь. После подписания контракта мы поговорили с Галицким. Но подробности нашей беседы я предавать огласке не хочу.

Конфликт с Кикнадзе? У меня ни с кем нет конфликтов. И то, что сказал Кикнадзе, меня не интересует. Всегда существуют разные версии, и каждый выбирает ту, которая ему больше по душе. Обид на «Локо» тоже нет. Покидал клуб с чувством выполненной работы», – сказал Фернандеш.

Ранее гендиректор москвичей Василий Кикнадзе намекнул на плохую форму Фернандеша.

  • 2 сентября Фернандеш на правах свободного агента перешел в «Краснодар».
  • Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год.
  • Хавбек провел за московский клуб 144 матча, забил 34 гола и отдал 28 ассистов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Фернандеш Мануэль
Комментарии (1)
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InterMilLano1908
1572277354
Видимо выбор стоял между ним и Жоау Мариу и конечно Локо выбрал Мариу им не прогадал
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