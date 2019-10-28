Журналист Скира: китайский клуб предлагает Манджукичу зарплату 9 миллионов в год

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич стал трансферной целью «Гуанчжоу Фули».
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, китайский клуб готов подписать хорвата в январе.
Футболисту предлагают двухлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.
Также на Манджукича продолжает претендовать «Манчестер Юнайтед».
- В текущем сезоне форвард не провел ни одного матча за «Ювентус».
- Зарплата игрока в Турине составляет около 5 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.