Журналист Скира: китайский клуб предлагает Манджукичу зарплату 9 миллионов в год

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич стал трансферной целью «Гуанчжоу Фули».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, китайский клуб готов подписать хорвата в январе.

Футболисту предлагают двухлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

Также на Манджукича продолжает претендовать «Манчестер Юнайтед».