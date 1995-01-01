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    Журналист Скира: китайский клуб предлагает Манджукичу зарплату 9 миллионов в год

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич стал трансферной целью «Гуанчжоу Фули».

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, китайский клуб готов подписать хорвата в январе.

    Футболисту предлагают двухлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

    Также на Манджукича продолжает претендовать «Манчестер Юнайтед».

    • В текущем сезоне форвард не провел ни одного матча за «Ювентус».
    • Зарплата игрока в Турине составляет около 5 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 6 часов назад

      пора учить китайский

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