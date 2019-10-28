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  • Журналист Скира: китайский клуб предлагает Манджукичу зарплату 9 миллионов в год

Журналист Скира: китайский клуб предлагает Манджукичу зарплату 9 миллионов в год

28 октября 2019, 06:56
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Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич стал трансферной целью «Гуанчжоу Фули».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, китайский клуб готов подписать хорвата в январе.

Футболисту предлагают двухлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

Также на Манджукича продолжает претендовать «Манчестер Юнайтед».

  • В текущем сезоне форвард не провел ни одного матча за «Ювентус».
  • Зарплата игрока в Турине составляет около 5 миллионов евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Азия Ювентус Гуанчжоу Сити Манджукич Марио
Комментарии (1)
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Cules2013
1572240860
пора учить китайский
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