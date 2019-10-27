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  • Вратарь «Ганновера» Цилер ударил празднующего гол соперника между ног и получил красную карточку

Вратарь «Ганновера» Цилер ударил празднующего гол соперника между ног и получил красную карточку

27 октября 2019, 01:33
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В матче второй Бундеслиги «Карлсруэ» сумел уйти от поражения от «Ганновера» на 95 минуте – итоговый счет 3:3. Ничью принес ямаец Даниэль Гордон.

Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер сразу после гола решил ударить по мячу рукой, но попал между ног празднующему Гордону. Арбитр показал голкиперу желтую карточку, ставшую для него второй.

  • «Карлсруэ» идет в таблице шестым, «Ганновер» – 13-м.
  • Цилер – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
  • Вратарь – чемпион мира 2014 года.
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Источник: твиттер Drafts 2.0
Германия. Бундеслига Ганновер-96 Цилер Рон-Роберт
Комментарии (4)
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ivanthebest
1572130906
Такой эпик конечно) А Гордону, оправиться побыстрее, ведь зарядил Цилер в междуножье, очень не кисло...
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Masteralex
1572155854
интересно кто этот глупый желтушник кто придумал в этом эпизоде удар "между ног"? :) во-первых, даже по удару видно что футболист уворачивался и удар был явно выше где-то в бочину прилетело во-вторых, после падения игрок держится совсем не за яйца, да и упал растянувшись полностью, в общем нетипичное положение тела после удара между ног
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алдан2014
1572163863
Читая заголовок,можно подумать,что м ноги врезал .Такого точно не было в истории Теперь при праздновании гола нужно беречь наследство
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general.lizyukov
1572166158
случайно махнул по мячу и попал в игрока, причем после свистка - и за это жёлтая? бред
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