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    Вратарь «Ганновера» Цилер ударил празднующего гол соперника между ног и получил красную карточку

    В матче второй Бундеслиги «Карлсруэ» сумел уйти от поражения от «Ганновера» на 95 минуте – итоговый счет 3:3. Ничью принес ямаец Даниэль Гордон.

    Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер сразу после гола решил ударить по мячу рукой, но попал между ног празднующему Гордону. Арбитр показал голкиперу желтую карточку, ставшую для него второй.

    • «Карлсруэ» идет в таблице шестым, «Ганновер» – 13-м.
    • Цилер – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
    • Вратарь – чемпион мира 2014 года.

    Источник: твиттер Drafts 2.0

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    27.10.2019 01:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov 27 октября, 11:49

      случайно махнул по мячу и попал в игрока, причем после свистка - и за это жёлтая? бред

      1
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      Рейтинг: +1678

      алдан2014 27 октября, 11:11

      Читая заголовок,можно подумать,что м ноги врезал .Такого точно не было в истории Теперь при праздновании гола нужно беречь наследство

      0
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      Рейтинг: +2050

      Masteralex 27 октября, 08:57

      интересно кто этот глупый желтушник кто придумал в этом эпизоде удар "между ног"? :)

      во-первых, даже по удару видно что футболист уворачивался и удар был явно выше где-то в бочину прилетело
      во-вторых, после падения игрок держится совсем не за яйца, да и упал растянувшись полностью, в общем нетипичное положение тела после удара между ног

      3
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      Рейтинг: +6823

      ivanthebest 27 октября, 02:01

      Такой эпик конечно) А Гордону, оправиться побыстрее, ведь зарядил Цилер в междуножье, очень не кисло...

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