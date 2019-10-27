Вратарь «Ганновера» Цилер ударил празднующего гол соперника между ног и получил красную карточку

В матче второй Бундеслиги «Карлсруэ» сумел уйти от поражения от «Ганновера» на 95 минуте – итоговый счет 3:3. Ничью принес ямаец Даниэль Гордон.
Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер сразу после гола решил ударить по мячу рукой, но попал между ног празднующему Гордону. Арбитр показал голкиперу желтую карточку, ставшую для него второй.
- «Карлсруэ» идет в таблице шестым, «Ганновер» – 13-м.
- Цилер – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
- Вратарь – чемпион мира 2014 года.
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Источник: твиттер Drafts 2.0