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  • Тедеско: «Зобнин восстановился после травмы и готов сыграть с «Локомотивом»

Тедеско: «Зобнин восстановился после травмы и готов сыграть с «Локомотивом»

26 октября 2019, 14:40
26

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин готов принять участие в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сообщил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

«Все готовы играть. Роман Зобнин вернулся в группу на этой неделе, провел 2-3 тренировки. Так что мы готовы. Физическое состояние команды хорошее.

«Джикия тоже вернулся. Он наш капитан и сыграет завтра. Илья Кутепов и Самуэль Жиго сыграли хорошо в прошлом матче. Но это была лишь одна игра. Пока не могу сказать, какой будет выбор, — у нас три прекрасных центральных защитника. Отталкиваться будем от соперника, от задач», – отметил Тедеско.

  • Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» 3 октября.
  • Джикия пропустил матч прошлого тура чемпионата с «Рубином» (0:0) из-за дисквалификации.
  • Матч «Локомотив» – «Спартак» запланирован на 27 октября, начало – в 16:30 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (26)
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derrik2000
1572095627
Физическая форма - это конечно, хорошо, но в данном случае ещё нужно, чтобы психологическая форма была в порядке, а то в этом сезоне Зобнин - не Зобнин, а так, одно название.
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Красный май
1572095832
С выздоровлением. Чем черт не шутит, авось вернёт Тедеско Рому к жизни.
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VVM1964
1572096505
Ждем Романа выздоровевшим и отдохнувшим прежде всего морально .
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vka1970
1572105543
Успехов Роман. Только что то мне подсказывает, что пару матчей скорее всего Роман пропустит.Физически парень минимум на один тайм выйти сможет , но по интервью того же Теда, хочется его маленько поберечь.
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BRAZILES
1572106551
да благославит вас господь бог ----Спартак вперед ---за победой ---аминь
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Fraer123
1572109008
Продайте 2 билета на матч, локо - спартак
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BRAZILES
1572111084
УДАЧИ ТЕБЕ сПАРТАК --РВИ ВСЕХ
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Plyash
1572118602
Что значит "отталкиваться будем от задач". Вообще-то задача в данной игре должна быть одна -- победа.
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maygli
1572121813
Хорошая новость, если это правда.
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NEONFOL
1572175382
в центральных стоит играть, только так можно отобрать у локо очки, иначе быть беде
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