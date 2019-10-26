Тедеско: «Зобнин восстановился после травмы и готов сыграть с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин готов принять участие в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сообщил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

«Все готовы играть. Роман Зобнин вернулся в группу на этой неделе, провел 2-3 тренировки. Так что мы готовы. Физическое состояние команды хорошее.

«Джикия тоже вернулся. Он наш капитан и сыграет завтра. Илья Кутепов и Самуэль Жиго сыграли хорошо в прошлом матче. Но это была лишь одна игра. Пока не могу сказать, какой будет выбор, — у нас три прекрасных центральных защитника. Отталкиваться будем от соперника, от задач», – отметил Тедеско.