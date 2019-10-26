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    Тедеско: «Зобнин восстановился после травмы и готов сыграть с «Локомотивом»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин готов принять участие в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сообщил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Все готовы играть. Роман Зобнин вернулся в группу на этой неделе, провел 2-3 тренировки. Так что мы готовы. Физическое состояние команды хорошее.

    «Джикия тоже вернулся. Он наш капитан и сыграет завтра. Илья Кутепов и Самуэль Жиго сыграли хорошо в прошлом матче. Но это была лишь одна игра. Пока не могу сказать, какой будет выбор, — у нас три прекрасных центральных защитника. Отталкиваться будем от соперника, от задач», – отметил Тедеско.

    • Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» 3 октября.
    • Джикия пропустил матч прошлого тура чемпионата с «Рубином» (0:0) из-за дисквалификации.
    • Матч «Локомотив» – «Спартак» запланирован на 27 октября, начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    26.10.2019 14:40
    Комментарии32
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      Рейтинг: +149

      NEONFOL 27 октября, 14:23

      в центральных стоит играть, только так можно отобрать у локо очки, иначе быть беде

      0
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      Рейтинг: +2369

      maygli 26 октября, 23:30

      Хорошая новость, если это правда.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +461

      playsh 26 октября, 22:36

      Что значит "отталкиваться будем от задач". Вообще-то задача в данной игре должна быть одна -- победа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      BRAZILES 26 октября, 20:31

      УДАЧИ ТЕБЕ сПАРТАК --РВИ ВСЕХ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Fraer123 26 октября, 19:56

      Продайте 2 билета на матч, локо - спартак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      BRAZILES 26 октября, 19:15

      да благославит вас господь бог ----Спартак вперед ---за победой ---аминь

      3
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      ...
      Рейтинг: +4521

      subbotaspartak > BRAZILES 27 октября, 10:44

      Пора...

      0
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      Рейтинг: +9327

      vka1970 26 октября, 18:59

      Успехов Роман.
      Только что то мне подсказывает, что пару матчей скорее всего Роман пропустит.Физически парень минимум на один тайм выйти сможет , но по интервью того же Теда, хочется его маленько поберечь.

      3
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      ...
      Рейтинг: +18490

      VVM1964 > vka1970 26 октября, 19:50

      Да чего там - жду НАСТОЯЩЕГО Романа весной .

      3
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      ...
      Рейтинг: +9327

      vka1970 > VVM1964 23 часа назад

      Я всё таки ожидаю, что Ромка в правильных руках восстановит свои былые кондиции маленько пораньше.

      0
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      Рейтинг: +15984

      DVOK68 26 октября, 18:43

      Если так как крайние полгода то лучше пусть не играет.Умяров как минимум не хуже сдувшегося Зобы.

      2
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      Рейтинг: +21127

      gol_kak_sokol 26 октября, 16:43

      Интересно будет посмотреть, в каком состоянии Рома.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +18490

      VVM1964 26 октября, 16:28

      Ждем Романа выздоровевшим и отдохнувшим прежде всего морально .

      6
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