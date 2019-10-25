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    Тер Стеген: «Проблемы «Барселоны» в Лиге чемпионов связаны с психологией, а не с тактикой»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген считает, что в основе неудач каталонского клуба в последних розыгрышах Лиги чемпионов лежат психологические проблемы.

    «Последние результаты «Барселоны» в Лиге чемпионов не являются следствием проблем в тактике. Все дело в психологии. Не могу сказать, что подобное не может повториться с нами вновь.

    У нас нет объяснения, почему так происходит. Как можно ответить на вопрос «Почему мы не смогли выйти в финал после победы в первом полуфинальном матче со счетом 3:0»?» – отметил тер Стеген в интервью Goal.

    • В последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.
    • В минувшем розыгрыше турнира каталонцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Ливерпулю» (3:4).

    Источник: Goal

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    25.10.2019 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 октября 2019, 23:12

      Не только можно, но и нужно отвечать на подобные вопросы. К сожалению при всей гениальности Гвардиолы, он тоже до конца этот вопрос не решил. Но там несколько иная песня, чем конкретно в Барсе.
      Не можешь, Марк-Андре, ответить, так я помогу:
      - бездарное руководство, которое тянет команду в болото
      - некоторые зажравшиеся игроки и сюда же нехватка ротации определённых позиций, некоторые уже в Барсе видят нимб над своей головой и крышей Камп Ноу. А нет его там, и быть не может.
      -нехватка игроков и тренеров с настоящими бойцовскими качествами, нет у команды стержня, отсюда и 0-4 после 3-0. И дело даже не в провале, всякое может случится, а в безвольной игре и беспечной инфантильности.
      Месси лидер игровой, а нужен ментальный, и не один, хорошо бы. Клопп и Симеоне этот вопрос решать умеют. Отсюда их успехи.

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      Рейтинг: +292

      DyadyaWel 25 октября 2019, 22:39

      Походу действительно в раздевалке может появиться новый лидер, после ухода Пуйоля.

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