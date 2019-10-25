Тер Стеген: «Проблемы «Барселоны» в Лиге чемпионов связаны с психологией, а не с тактикой»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген считает, что в основе неудач каталонского клуба в последних розыгрышах Лиги чемпионов лежат психологические проблемы.
«Последние результаты «Барселоны» в Лиге чемпионов не являются следствием проблем в тактике. Все дело в психологии. Не могу сказать, что подобное не может повториться с нами вновь.
У нас нет объяснения, почему так происходит. Как можно ответить на вопрос «Почему мы не смогли выйти в финал после победы в первом полуфинальном матче со счетом 3:0»?» – отметил тер Стеген в интервью Goal.
- В последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.
- В минувшем розыгрыше турнира каталонцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Ливерпулю» (3:4).
Источник: Goal