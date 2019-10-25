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  • Тер Стеген: «Проблемы «Барселоны» в Лиге чемпионов связаны с психологией, а не с тактикой»

Тер Стеген: «Проблемы «Барселоны» в Лиге чемпионов связаны с психологией, а не с тактикой»

25 октября 2019, 22:00
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген считает, что в основе неудач каталонского клуба в последних розыгрышах Лиги чемпионов лежат психологические проблемы.

«Последние результаты «Барселоны» в Лиге чемпионов не являются следствием проблем в тактике. Все дело в психологии. Не могу сказать, что подобное не может повториться с нами вновь.

У нас нет объяснения, почему так происходит. Как можно ответить на вопрос «Почему мы не смогли выйти в финал после победы в первом полуфинальном матче со счетом 3:0»?» – отметил тер Стеген в интервью Goal.

  • В последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.
  • В минувшем розыгрыше турнира каталонцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Ливерпулю» (3:4).

Источник: Goal
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (2)
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DyadyaWel
1572032366
Походу действительно в раздевалке может появиться новый лидер, после ухода Пуйоля.
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Cules2013
1572034352
Не только можно, но и нужно отвечать на подобные вопросы. К сожалению при всей гениальности Гвардиолы, он тоже до конца этот вопрос не решил. Но там несколько иная песня, чем конкретно в Барсе. Не можешь, Марк-Андре, ответить, так я помогу: - бездарное руководство, которое тянет команду в болото - некоторые зажравшиеся игроки и сюда же нехватка ротации определённых позиций, некоторые уже в Барсе видят нимб над своей головой и крышей Камп Ноу. А нет его там, и быть не может. -нехватка игроков и тренеров с настоящими бойцовскими качествами, нет у команды стержня, отсюда и 0-4 после 3-0. И дело даже не в провале, всякое может случится, а в безвольной игре и беспечной инфантильности. Месси лидер игровой, а нужен ментальный, и не один, хорошо бы. Клопп и Симеоне этот вопрос решать умеют. Отсюда их успехи.
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