Смородская: «У меня нет никакого сожаления и уважения к Кононову»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Олег Кононов не справился с обязанностями главного тренера «Спартака».

— В последнее время вам не было жаль Кононова, которого откровенно оскорбляли с трибун?

— А зачем до такого доводить? Кому это нужно? Если ты сам видишь, что у тебя нет контакта с командой, не получается, что ты проигрываешь «Уралу», «Оренбургу», «Уфе» — да всем без исключения — надо уходить самому! И не ждать, когда ситуация обострится до такой степени, когда будешь выглядеть неприлично.

— Почему же не ушел?

— Значит, это денежный вопрос. Выходит, ему было выгоднее уйти вот так... Поэтому никакого сожаления и уважения у меня к нему нет.