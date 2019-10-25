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  • Смородская: «У меня нет никакого сожаления и уважения к Кононову»

Смородская: «У меня нет никакого сожаления и уважения к Кононову»

25 октября 2019, 19:54
14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Олег Кононов не справился с обязанностями главного тренера «Спартака».

— В последнее время вам не было жаль Кононова, которого откровенно оскорбляли с трибун?

— А зачем до такого доводить? Кому это нужно? Если ты сам видишь, что у тебя нет контакта с командой, не получается, что ты проигрываешь «Уралу», «Оренбургу», «Уфе» — да всем без исключения — надо уходить самому! И не ждать, когда ситуация обострится до такой степени, когда будешь выглядеть неприлично.

— Почему же не ушел?

— Значит, это денежный вопрос. Выходит, ему было выгоднее уйти вот так... Поэтому никакого сожаления и уважения у меня к нему нет.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Кононов Олег Смородская Ольга
Комментарии (14)
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mihail200606
1572024498
Да на хер ты нужна со своим мнением.. Ты тоже не справилась в Локо..
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Мага 13
1572027221
и все же Кононова немного жалко, но объективно тренерская работа в Спартаке это не его уровень, а вот Смородскую точно неxep ни жалеть ни слушать, бормочет о чем не знает, по ходу тупо хайпануть решила старая клюшка.
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Fan Loko mik
1572028254
Бомбардир издевается просто! За каким Х..М Вы публикуете Ээту смородину!!! Кто ОНА ВООБЩЕ???? И кого интересует ЕЁ мнение????
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Черкизовский Кот
1572031981
У меня есть уважение к Олегу Кононову, но нет уважения к госпоже смо.
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vka1970
1572033324
Моё отношение к бывшей Ген. Директорше крайне противоречивое.Помню очень хорошо как она конфликтовала с Палычем, а он Локо из трясины буквально на руках вытащил.Кремень мужик.С другой стороны рассуждения её вполне здравые.Мужик погнался за бабосом и как результат вылетел в тираж.Заручился велеречивыми рассуждениями о спартаковском футболе, а по факту оказался трепачём.
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Viper for CSKA
1572034662
Вообще не этой гражданке рот открывать насчёт нежелания уйти, когда нет контакта с болельщиками и результатов. Сколько её пытались от Локо болельщики отвадить? Она к ним прислушивалась? Так что лучше иногда жевать, чем говорить. Опустила железнодорожников на дно, избавлялась от нормальных тренеров и игроков. Если бы не Сёмин, до сих пор бы максимум за ЛЕ боролись стараниями этой профессионалки.
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Я - легенда
1572044516
У многих из нас нет никакого сожаления и уважения к Смородской ))
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Fancyfall
1572044593
кому интересно её мнение?..
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Деса
1572048806
Тётя Оля как всегда, особенно угарно, когда она говорила, что имеет полное отношение к чемпионству Локомотива... Ну ну
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Владислав Vlad
1572049165
Как философ - сказала она всё верно. Но, каким боком она к проблемам Спартака приклеилась? Не понятно..... Блин, спросите мою жену по поводу Кононова - она то же самое скажет. Да любого спросите - то же мне америку открыли.)))
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