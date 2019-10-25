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    Смородская: «У меня нет никакого сожаления и уважения к Кононову»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Олег Кононов не справился с обязанностями главного тренера «Спартака».

    — В последнее время вам не было жаль Кононова, которого откровенно оскорбляли с трибун?

    — А зачем до такого доводить? Кому это нужно? Если ты сам видишь, что у тебя нет контакта с командой, не получается, что ты проигрываешь «Уралу», «Оренбургу», «Уфе» — да всем без исключения — надо уходить самому! И не ждать, когда ситуация обострится до такой степени, когда будешь выглядеть неприлично.

    — Почему же не ушел?

    — Значит, это денежный вопрос. Выходит, ему было выгоднее уйти вот так... Поэтому никакого сожаления и уважения у меня к нему нет.

    Источник: «СЭ»

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    25.10.2019 19:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +840

      Князев 26 октября 2019, 16:20

      Кому нахрен нужно твоё бабское мнение?

      1
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 26 октября 2019, 10:10

      Выступлю в защиту Олега: ну как он мог уйти, если лично обещал ветеранам и Романцеву поставить команде спартаковский футбол. Не бросать же всё в самом начале пути, действительно? А вы все: деньги, деньги.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 октября 2019, 03:19

      Как философ - сказала она всё верно. Но, каким боком она к проблемам Спартака приклеилась? Не понятно.....
      Блин, спросите мою жену по поводу Кононова - она то же самое скажет. Да любого спросите - то же мне америку открыли.)))

      2
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      Рейтинг: +13

      Деса 26 октября 2019, 03:13

      Тётя Оля как всегда, особенно угарно, когда она говорила, что имеет полное отношение к чемпионству Локомотива... Ну ну

      2
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 26 октября 2019, 02:03

      кому интересно её мнение?..

      2
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 26 октября 2019, 02:01

      У многих из нас нет никакого сожаления и уважения к Смородской ))

      3
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      Рейтинг: +6155

      Viper for CSKA 25 октября 2019, 23:17

      Вообще не этой гражданке рот открывать насчёт нежелания уйти, когда нет контакта с болельщиками и результатов. Сколько её пытались от Локо болельщики отвадить? Она к ним прислушивалась? Так что лучше иногда жевать, чем говорить. Опустила железнодорожников на дно, избавлялась от нормальных тренеров и игроков. Если бы не Сёмин, до сих пор бы максимум за ЛЕ боролись стараниями этой профессионалки.

      5
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 25 октября 2019, 22:55

      Моё отношение к бывшей Ген. Директорше крайне противоречивое.Помню очень хорошо как она конфликтовала с Палычем, а он Локо из трясины буквально на руках вытащил.Кремень мужик.С другой стороны рассуждения её вполне здравые.Мужик погнался за бабосом и как результат вылетел в тираж.Заручился велеречивыми рассуждениями о спартаковском футболе, а по факту оказался трепачём.

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 25 октября 2019, 22:33

      У меня есть уважение к Олегу Кононову, но нет уважения к госпоже смо.

      4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 25 октября 2019, 21:30

      Бомбардир издевается просто! За каким Х..М Вы публикуете Ээту смородину!!! Кто ОНА ВООБЩЕ???? И кого интересует ЕЁ мнение????

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