Семин: «У Джорджевича будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» рассказал о ситуации с травмированными игроками.

«Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона [Миранчука] и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся», – сказал Семин.