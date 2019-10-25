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    Семин: «У Джорджевича будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» рассказал о ситуации с травмированными игроками.

    «Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона [Миранчука] и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся», – сказал Семин.

    • У Джорджевича диагностировано повреждение связок колена.
    • Фарфан не играет с июня, Смолов – с 6 октября, Ан. Миранчук – с 14 сентября.
    • Матч «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 27 октября, в 16:30 мск.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    25.10.2019 14:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 октября 2019, 17:36

      Удачи и здоровья, но лучше бы ты играл в Арсенале.....прыжки с лавки на поле не обходятся без травм, только игра в каждом матче сохраняет здоровый тонус...

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