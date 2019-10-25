Семин: «У Джорджевича будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» рассказал о ситуации с травмированными игроками.
«Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона [Миранчука] и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся», – сказал Семин.
- У Джорджевича диагностировано повреждение связок колена.
- Фарфан не играет с июня, Смолов – с 6 октября, Ан. Миранчук – с 14 сентября.
- Матч «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 27 октября, в 16:30 мск.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»