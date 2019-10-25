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  • Семин: «У Джорджевича будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году»

Семин: «У Джорджевича будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году»

25 октября 2019, 14:39
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» рассказал о ситуации с травмированными игроками.

«Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона [Миранчука] и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся», – сказал Семин.

  • У Джорджевича диагностировано повреждение связок колена.
  • Фарфан не играет с июня, Смолов – с 6 октября, Ан. Миранчук – с 14 сентября.
  • Матч «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 27 октября, в 16:30 мск.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Фарфан Джефферсон Миранчук Антон Джорджевич Лука Семин Юрий
Комментарии (2)
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пряник929
1572014180
Удачи и здоровья, но лучше бы ты играл в Арсенале.....прыжки с лавки на поле не обходятся без травм, только игра в каждом матче сохраняет здоровый тонус...
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