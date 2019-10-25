Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов включен в символическую сборную 3-го тура группового этапа ЛЕ

Сафонов включен в символическую сборную 3-го тура группового этапа ЛЕ

25 октября 2019, 12:55
2

Стала известна символическая сборная недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

В состав команды попал врвтарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который отстоял на ноль в матче с «Трабзонспором».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Серхио Эскудеро («Севилья»), Артeм Шабанов («Динамо Киев»), Айлтон («Карабах»), Оуэн Вейндал («АЗ Алкмаар»);

Полузащитники: Дани Кинтана («Карабах»), Тен Копмейнерс («АЗ Алкмаар»), Франко Васкес («Севилья»);

Нападающие: Николя Пепе («Арсенал»), Роман Яремчук («Гент»), Уссама Идрисси («АЗ Алкмаар»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер УЕФА
Лига Европы Краснодар Динамо К АЗ Алкмаар Севилья Карабах Арсенал Гент Шабанов Артем Эскудеро Серхио Васкес Франко Сафонов Матвей Кинтана Дани Пепе Николя Яремчук Роман
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AHTUNGBOL
1572006128
Матвей, конечно молодец, но стабильности явно не хватает..., только практика, только опыт...
Ответить
paracetamol
1572007025
Молодец, заработал, спас пару раз бычар.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+