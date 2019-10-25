Сафонов включен в символическую сборную 3-го тура группового этапа ЛЕ

Стала известна символическая сборная недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
В состав команды попал врвтарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который отстоял на ноль в матче с «Трабзонспором».
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Серхио Эскудеро («Севилья»), Артeм Шабанов («Динамо Киев»), Айлтон («Карабах»), Оуэн Вейндал («АЗ Алкмаар»);
Полузащитники: Дани Кинтана («Карабах»), Тен Копмейнерс («АЗ Алкмаар»), Франко Васкес («Севилья»);
Нападающие: Николя Пепе («Арсенал»), Роман Яремчук («Гент»), Уссама Идрисси («АЗ Алкмаар»).
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Источник: Официальный твиттер УЕФА