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  • Тарасов: «Назначение Тедеско в «Спартак» вызвало неоднозначную реакцию»

Тарасов: «Назначение Тедеско в «Спартак» вызвало неоднозначную реакцию»

25 октября 2019, 10:07
13

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Тарасов прокомментировал выбор Доменико Тедеско в качестве главного тренера красно-белых.

«Назначение Доменико Тедеско в «Спартак» вызвало неоднозначную реакцию. Для меня этот тренер – загадка. То, что с «Шальке» занял второе место в Бундеслиге, – весомое достижение. «Бавария» тогда в Германии была вне конкуренции, громила всех. Но второй сезон Тедеско завалил. Оценить его работу в России можно будет только после зимних сборов.

Пока же обратил внимание, что немец сразу изменил тактику, в матче с «Рубином» команда действовала «вторым» номером. Такой «Спартак», да еще дома, видеть непривычно, но ничего страшного в этом нет. Главное – результат. Очко-то заработали, прервали серию из пяти поражений подряд. Пускай маленький, но все-таки шажок вперед.

Согласен с Сашей Самедовым, который сказал на днях, что в нынешнем составе «Спартак» бороться за чемпионство не способен. Требуется усиление. Хотя летом клуб взял неплохих иностранцев, мне они нравятся. Заряжены на борьбу. А вот по другим футболистам есть вопросы», – заявил Тарасов.

  • После 13 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ 10-е место.
  • Тарасов числился в московском клубе с 1999 по 2006 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тарасов Дмитрий Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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vka1970
1571988262
Дмитрий удивил здравым рассуждением. После подхолимажа с харей пахана на футболке, думал что мозгов у парня совсем нет. Признаю, ошибся.
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piligrim1986
1571988767
о, ну вот кого еще забыли спросить
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Ялта-Питер
1571989687
Игра Тарасова-загадка ! Футболист или клоун ?!
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Давид59
1571989853
Это тот самый старик Бузов? Помню. Единственное чем он мне запомнился - это футболка с Путиным
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Агасфер
1571991152
Какое вам всё дело? Пусть об этом беспокоятся спартачи.Хотя и это не определяющий фактор,а мнение и настроение футбольного хозяйчика.Вот Гинеру люб Витёк,опускающий его в опу,а Федуну никто не мил...
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JTherry
1571997009
а что скажет бывший водитель автобуса и доктор Лю?
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oyabun
1571997946
"..Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Тарасов"... Так вроде всегда в Локо играл. Не припомню его в Спартаке. Или всё же когда то был?
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Ruryu
1571998690
Оставьте ганса в покое. В конце сезона "потопчитесь" или вознесете до идола. Че сейчас воздух сотрясать?!
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ivany4
1572025726
Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Тарасов прокомментировал выбор Доменико Тедеско в качестве главного тренера красно-белых. Но самое главное см. ниже. Тарасов числился в московском клубе с 1999 по 2006 год. Источник: «Спорт-Экспресс» Как числился, так и комментирует.))
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