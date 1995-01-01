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    Тарасов: «Назначение Тедеско в «Спартак» вызвало неоднозначную реакцию»

    Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Тарасов прокомментировал выбор Доменико Тедеско в качестве главного тренера красно-белых.

    «Назначение Доменико Тедеско в «Спартак» вызвало неоднозначную реакцию. Для меня этот тренер – загадка. То, что с «Шальке» занял второе место в Бундеслиге, – весомое достижение. «Бавария» тогда в Германии была вне конкуренции, громила всех. Но второй сезон Тедеско завалил. Оценить его работу в России можно будет только после зимних сборов.

    Пока же обратил внимание, что немец сразу изменил тактику, в матче с «Рубином» команда действовала «вторым» номером. Такой «Спартак», да еще дома, видеть непривычно, но ничего страшного в этом нет. Главное – результат. Очко-то заработали, прервали серию из пяти поражений подряд. Пускай маленький, но все-таки шажок вперед.

    Согласен с Сашей Самедовым, который сказал на днях, что в нынешнем составе «Спартак» бороться за чемпионство не способен. Требуется усиление. Хотя летом клуб взял неплохих иностранцев, мне они нравятся. Заряжены на борьбу. А вот по другим футболистам есть вопросы», – заявил Тарасов.

    • После 13 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ 10-е место.
    • Тарасов числился в московском клубе с 1999 по 2006 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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