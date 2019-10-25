Тарасов: «Назначение Тедеско в «Спартак» вызвало неоднозначную реакцию»

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Тарасов прокомментировал выбор Доменико Тедеско в качестве главного тренера красно-белых.

«Назначение Доменико Тедеско в «Спартак» вызвало неоднозначную реакцию. Для меня этот тренер – загадка. То, что с «Шальке» занял второе место в Бундеслиге, – весомое достижение. «Бавария» тогда в Германии была вне конкуренции, громила всех. Но второй сезон Тедеско завалил. Оценить его работу в России можно будет только после зимних сборов.

Пока же обратил внимание, что немец сразу изменил тактику, в матче с «Рубином» команда действовала «вторым» номером. Такой «Спартак», да еще дома, видеть непривычно, но ничего страшного в этом нет. Главное – результат. Очко-то заработали, прервали серию из пяти поражений подряд. Пускай маленький, но все-таки шажок вперед.

Согласен с Сашей Самедовым, который сказал на днях, что в нынешнем составе «Спартак» бороться за чемпионство не способен. Требуется усиление. Хотя летом клуб взял неплохих иностранцев, мне они нравятся. Заряжены на борьбу. А вот по другим футболистам есть вопросы», – заявил Тарасов.