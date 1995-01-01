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    Суд отклонил апелляцию болельщика ЦСКА Малосолова на решение о штрафе за твит про «спартаковскую обезьяну»

    Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего главы пресс-службы РФС, болельщика ЦСКА Андрея Малосолова по делу об оскорблении бразильского форварда Луиса Адриано.

    «Суд постановил жалобу отклонить, решение Перовского суда оставить в силе», – сказал судья Андрей Васильев.

    Ранее Малосолов подал апелляцию в Московский городской суд на решение Перовского районного суда по делу об оскорблении Адриано.

    • Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано.
    • В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
    • После этого Малосолов в твиттере назвал бразильца «спартаковской обезьяной»

    Источник: «Чемпионат»

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