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  • Суд отклонил апелляцию болельщика ЦСКА Малосолова на решение о штрафе за твит про «спартаковскую обезьяну»

Суд отклонил апелляцию болельщика ЦСКА Малосолова на решение о штрафе за твит про «спартаковскую обезьяну»

24 октября 2019, 16:09
4

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего главы пресс-службы РФС, болельщика ЦСКА Андрея Малосолова по делу об оскорблении бразильского форварда Луиса Адриано.

«Суд постановил жалобу отклонить, решение Перовского суда оставить в силе», – сказал судья Андрей Васильев.

Ранее Малосолов подал апелляцию в Московский городской суд на решение Перовского районного суда по делу об оскорблении Адриано.

  • Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано.
  • В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
  • После этого Малосолов в твиттере назвал бразильца «спартаковской обезьяной»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Адриано Луис
Комментарии (4)
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ALEX ML
1571927531
спартаковскую обезьяну пишите в каждом сообщении. Заголовок что надо
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vka1970
1571933535
Поздно в отмазы лезть. Итак зашкварился.
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JTherry
1571939897
Цорн, заставь этого придурка разориться в беготне по судам с апелляциями...
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