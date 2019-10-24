Суд отклонил апелляцию болельщика ЦСКА Малосолова на решение о штрафе за твит про «спартаковскую обезьяну»

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего главы пресс-службы РФС, болельщика ЦСКА Андрея Малосолова по делу об оскорблении бразильского форварда Луиса Адриано.
«Суд постановил жалобу отклонить, решение Перовского суда оставить в силе», – сказал судья Андрей Васильев.
Ранее Малосолов подал апелляцию в Московский городской суд на решение Перовского районного суда по делу об оскорблении Адриано.
- Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано.
- В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
- После этого Малосолов в твиттере назвал бразильца «спартаковской обезьяной»
Источник: «Чемпионат»