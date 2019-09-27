Журналиста Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано

Это ЗАКАЗНОЙ суд? Что такое расизм? Расизм-это когда из-за ЦВЕТА кожи ограничивают в правах! ВСЕ! ВСЕ господа! Все остальное-это ассоциация с действиями ЧЕЛОВЕКА! Если он себя ведет КАК ОБЕЗЬЯНА, то это не расизм, а идиотизм со стороны этого индивидуума! Если бы Заболотного назвали обезьяной после его "кульбитов" про расизм никто и слова не сказал бы! Почему у нас НЕГРЫ "неприкасаемые"? Почему нельзя сказать, что они ДИБИЛЫ, жлобы, балбесы? Эти слова к расизму не имеют никакого отношения, но из-за их цвета кожи все свяжется с расизмом! Не такие уж они и игроки высокого класса, может устроить им "барьер" в РПЛ! На фиг нам нужны разговоры про расизм, которого нет! Их в рестораны не пускают? У нас есть разделение магазинов для черных и белых? Это дибилизм руководства РФС!
Суд признал виновным журналиста, бывшего главу пресс-службы РФС Андрея Малосолова в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Согласно судебному решению, Малососов будет оштрафован на 20 тысяч рублей.
В течение 10 дней журналист может обжаловать приговор в Московском городском суде.
«Будем обжаловать постановление административного суда, конечно. Вину не признаю. Добьюсь отмены штрафа», – написал Малосолов в твиттере.
- В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
- После этого Малосолов в твиттере назвал бразильца «обезьяной».