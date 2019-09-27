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    Журналиста Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано

    Суд признал виновным журналиста, бывшего главу пресс-службы РФС Андрея Малосолова в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

    Согласно судебному решению, Малососов будет оштрафован на 20 тысяч рублей.

    В течение 10 дней журналист может обжаловать приговор в Московском городском суде.

    «Будем обжаловать постановление административного суда, конечно. Вину не признаю. Добьюсь отмены штрафа», – написал Малосолов в твиттере.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7771

      Serjoga 41 минуту назад

      Это ЗАКАЗНОЙ суд? Что такое расизм? Расизм-это когда из-за ЦВЕТА кожи ограничивают в правах! ВСЕ! ВСЕ господа! Все остальное-это ассоциация с действиями ЧЕЛОВЕКА! Если он себя ведет КАК ОБЕЗЬЯНА, то это не расизм, а идиотизм со стороны этого индивидуума! Если бы Заболотного назвали обезьяной после его "кульбитов" про расизм никто и слова не сказал бы! Почему у нас НЕГРЫ "неприкасаемые"? Почему нельзя сказать, что они ДИБИЛЫ, жлобы, балбесы? Эти слова к расизму не имеют никакого отношения, но из-за их цвета кожи все свяжется с расизмом! Не такие уж они и игроки высокого класса, может устроить им "барьер" в РПЛ! На фиг нам нужны разговоры про расизм, которого нет! Их в рестораны не пускают? У нас есть разделение магазинов для черных и белых? Это дибилизм руководства РФС!

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      Рейтинг: +10708

      Garrincha58 1 час назад

      так что прецедент случился значит теперь придётся быть осторожней с комментариями,..... но он был прав

      0
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      Рейтинг: +3456

      порт 1 час назад

      Рублей? Не дорого же стоит оскорбить хрюню.

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