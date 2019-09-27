Журналиста Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано

Суд признал виновным журналиста, бывшего главу пресс-службы РФС Андрея Малосолова в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Согласно судебному решению, Малососов будет оштрафован на 20 тысяч рублей.

В течение 10 дней журналист может обжаловать приговор в Московском городском суде.

«Будем обжаловать постановление административного суда, конечно. Вину не признаю. Добьюсь отмены штрафа», – написал Малосолов в твиттере.