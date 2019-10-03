Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Малосолов оспорил решение суда по делу о твите про Луиса Адриано

    Бывший глава пресс-службы РФС, болельщик ЦСКА Андрей Малосолов подал апелляцию в Московский городской суд на решение Перовского районного суда по делу об оскорблении бразильского форварда Луиса Адриано.

    «Доказательств действий Малосолова, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по каким-либо признакам, а значит и подтверждения события и состава вменяемого правонарушения, материалы дела не содержат.

    Суд первой инстанции игнорировал все доказательства, представленные стороной защиты, ограничившись одной фразой о том, что он им не доверяет, так как они опровергаются доказательствами, представленными прокуратурой.

    Суд нарушил указания Верховного cуда РФ и не учел рекомендации Европейского суда по правам человека», – говорится в тексте жалобы.

    • Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано.
    • В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
    • После этого Малосолов в твиттере назвал бразильца «обезьяной».

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:44
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79360
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru