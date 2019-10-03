Малосолов оспорил решение суда по делу о твите про Луиса Адриано

он че в зоопарк не ходил?
Бывший глава пресс-службы РФС, болельщик ЦСКА Андрей Малосолов подал апелляцию в Московский городской суд на решение Перовского районного суда по делу об оскорблении бразильского форварда Луиса Адриано.
«Доказательств действий Малосолова, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по каким-либо признакам, а значит и подтверждения события и состава вменяемого правонарушения, материалы дела не содержат.
Суд первой инстанции игнорировал все доказательства, представленные стороной защиты, ограничившись одной фразой о том, что он им не доверяет, так как они опровергаются доказательствами, представленными прокуратурой.
Суд нарушил указания Верховного cуда РФ и не учел рекомендации Европейского суда по правам человека», – говорится в тексте жалобы.
- Малосолова оштрафовали на 20 тысяч за оскорбление Луиса Адриано.
- В июне во время матча ЦСКА и «Спартака» на турнире «Кубок Париматч Премьер» между Луисом Адриано и Кириллом Набабкиным произошло две стычки. Россиянина удалили с поля.
- После этого Малосолов в твиттере назвал бразильца «обезьяной».