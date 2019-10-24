Аршавин: «У «РБ Лейпциг» состав в два раза дороже, чем у самого богатого российского клуба»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение петербургского клуба от «РБ Лейпциг» (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Лейпциг» тоже сильная команда. У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они все кинули на этот матч, вот и выиграли.

Семак попытался сыграть смелее, но острее не совсем получилось. Для «Зенита» это была типично выездная игра», – сказал Аршавин.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость всех игроков «Лейпцига» – 544 миллиона евро, «Зенита» – 212 миллионов.



Семак – о поражении от «Лейпцига»: «Здесь другие скорости, сложнее играть»