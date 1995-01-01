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    Аршавин: «У «РБ Лейпциг» состав в два раза дороже, чем у самого богатого российского клуба»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение петербургского клуба от «РБ Лейпциг» (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Лейпциг» тоже сильная команда. У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они все кинули на этот матч, вот и выиграли.

    Семак попытался сыграть смелее, но острее не совсем получилось. Для «Зенита» это была типично выездная игра», – сказал Аршавин.

    • По данным Transfermarkt, рыночная стоимость всех игроков «Лейпцига» – 544 миллиона евро, «Зенита» – 212 миллионов.

    Семак – о поражении от «Лейпцига»: «Здесь другие скорости, сложнее играть»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:09
    Комментарии33
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      Рейтинг: +470

      seth343 3 минуты назад

      Как зина проиграла, так Аршавин начал мереца деньгами))))

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      Рейтинг: +1851

      Порванный хрюкан 4 минуты назад

      После таких подвигов Бердыев снисходительно улыбается и смотрит на Аршавина/Зенит, как на говно

      0
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      Рейтинг: +264

      maratagliulin 15 минут назад

      Зенит дома выиграет. Семак никому не проигрывает по два раза подряд.

      0
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      Рейтинг: +6005

      mihail200606 16 минут назад

      Да чушь несёт гундосый..

      1
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      Рейтинг: +10047

      vladimir-7 18 минут назад

      Зенит забыл отгрузить Хотабычу и второго гола не было бы, а то влетел
      такой, закрученный, в крестовину, что уму непостижимо.

      0
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      Рейтинг: +531

      KPCCSPB > vladimir-7 10 минут назад

      Ты бы лучше закинул на вазелин Гинеру, а то он вам понадобится сегодня

      0
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      Рейтинг: +1318

      srg38 33 минуты назад

      Что уже тогда говорить про Атлетико и Ювентус?

      0
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      Рейтинг: +1051

      Genz 36 минут назад

      Во втором тайме зенит не старался никак. Не хотели бороться за мяч, не двигались. Дело не в Лейпциге. Эта команда слабее грандов и зениту по силам. Просто ублюдки зенитовцы не старались и подвели своих болельщиков

      0
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      Рейтинг: +1153

      lek! 36 минут назад

      Они не покупали звезд или дорогих игроков как Зенит , купили за копейки и слепили из них перспективных игроков . Что мешает делать это Нашим клубам ? Честно говоря команды РПЛ впереди всех и мастера по придумыванию отговорок.

      4
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      Рейтинг: +123

      vmonomah17 > lek! 28 минут назад

      Потому что у нас лимит, и молодые российские игроки считаются перспективными до 27-30 лет. И они все патриоты, поэтому не едут в топовые чемпионаты бороться за возможность играть в основном составе команды за низкую зарплату.

      0
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      Рейтинг: +10047

      vladimir-7 > lek! 28 минут назад

      Да, но Зенит лепить не хочет.

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      Рейтинг: +1153

      lek! > vmonomah17 16 минут назад

      Согласен , есть много примеров когда европейские команды покупали игроков за 500 тыс долларов , потом продавали не меньше чем 30 лямов . Что мешает делать это нашим командам ? А наши переплатят в 3 раза , потом отдают даром логику не вижу. Лучше искать за копейки и играть они будут , и получать в разы меньше.

      0
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      Рейтинг: +101

      Smoke Some Weed > vmonomah17 только что

      ну за низкую зарплату я не соглашусь))) мне кажется как раз кто и старается уехать в европу играть тот и согласен на снижение и для них дело не деньгах, а нашим там такие деньги не платят

      0
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      Рейтинг: +350

      Vepras 40 минут назад

      Так у Зенина самый дорогой состав в РФПЛ, однако он не впереди паровоза по турнирной таблице.

      3
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      Рейтинг: +290

      Muhametshin 54 минуты назад

      Звучит банально, но это не отговорка,а цска лудогорцу проиграл надо было сказать что они были более мотивированы, признайтесь уже что весь рпл это дно

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