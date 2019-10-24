Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «У «РБ Лейпциг» состав в два раза дороже, чем у самого богатого российского клуба»

Аршавин: «У «РБ Лейпциг» состав в два раза дороже, чем у самого богатого российского клуба»

24 октября 2019, 12:09
70

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение петербургского клуба от «РБ Лейпциг» (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Лейпциг» тоже сильная команда. У них состав в два раза дороже, чем даже у нашего самого богатого клуба. Плюс они играли дома, им нельзя было проигрывать. Они все кинули на этот матч, вот и выиграли.

Семак попытался сыграть смелее, но острее не совсем получилось. Для «Зенита» это была типично выездная игра», – сказал Аршавин.

  • По данным Transfermarkt, рыночная стоимость всех игроков «Лейпцига» – 544 миллиона евро, «Зенита» – 212 миллионов.

Семак – о поражении от «Лейпцига»: «Здесь другие скорости, сложнее играть»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов РБ Лейпциг Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (70)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1571909084
бедные команды что не драли бзенит ? пусть звезды не ходят а бегают
Ответить
Волька
1571909555
Гнус заплакал!Если бы выиграли,в чем я сомневаюсь,он бы кричал о величии бомжей
Ответить
Vepras
1571910504
Так у Зенина самый дорогой состав в РФПЛ, однако он не впереди паровоза по турнирной таблице.
Ответить
lek!
1571910783
Они не покупали звезд или дорогих игроков как Зенит , купили за копейки и слепили из них перспективных игроков . Что мешает делать это Нашим клубам ? Честно говоря команды РПЛ впереди всех и мастера по придумыванию отговорок.
Ответить
mihail200606
1571911955
Да чушь несёт гундосый..
Ответить
seth343
1571912751
Как зина проиграла, так Аршавин начал мереца деньгами))))
Ответить
Cules2013
1571913328
Играть нужно, а не считать деньги в чужом кошельке. Если бы всегда побеждал тот, чей состав дороже, то футбол бы уже перестал существовать как вид спорта.
Ответить
seth343
1571914607
Я с тобой согласен на все 100, но есть одно НО, из футбола сделали не спорт НАШ ЛЮБИМЫЙ, а бизнес СРАНЫЙ...
Ответить
Zubo
1571919135
А выиграли всего 2:1 , куда идут деньги немецкого народа?
Ответить
житель СПб
1571926702
Не могу согласиться с оправдывающими поражение! Лейпциг - слабая команда, это было видно по игре. Слабее, чем Ростов. Зенит обязан был выигрывать. Но победу просто за явку на поле в футболе не присуждают. И надо бегать, биться, бороться за мячи и т.п. Надо банально пасы точно давать - это признак профессионала! Ничего этого не было, к сожалению. В отличие, например, от Локомотива. Вот результата вроде бы одинаковый - но какой он разный!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+