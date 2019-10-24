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    Лукас Сантос – о расизме: «В Бразилии – сталкивался, в России – нет»

    Нападающий ЦСКА Лукас Сантос рассказал, доводилось ли ему сталкиваться с проявлениями расизма.

    «В Бразилии – да, в России – нет. Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски. Но ко мне вообще все относятся дружелюбно. Хотя на родине мне говорили, что многие фанаты здесь – расисты. Я такого не заметил: просто хочу играть в футбол и сосредоточиться на том, что происходит на поле.

    Как ни странно, у нас в Бразилии расизма очень много. К сожалению, многие люди нетерпимы к другим культурам. От болельщиков соперника часто слышал оскорбления... У нас в стране с каждым годом все больше борются с расизмом. Но влияния таких людей, как спортсмены или артисты, недостаточно. Необходим кто-то по-настоящему авторитетный в обществе говорил об этом – политики, например», – сказал Сантос.

    • ЦСКА арендовал 20-летнего форварда до конца 2019 года у «Васко да Гамы».
    • Российский клуб может выкупить игрока за 3 миллиона евро.
    • Бразилец провел четыре матча за армейцев, результативными действиями не отличался.

    Лукас Сантос: «Гончаренко – как второй отец для меня»

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Akarin 22 минуты назад

      "Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски"
      Загадка разгадана.

      0
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      Рейтинг: +4485

      subbotaspartak 1 час назад

      Да какой расизм...
      У нас русские да татары, включая бразильцев.

      0
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      Рейтинг: +1568

      giluxa1963 2 часа назад

      хоть кто то правду сказал

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