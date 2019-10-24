Лукас Сантос – о расизме: «В Бразилии – сталкивался, в России – нет»

Нападающий ЦСКА Лукас Сантос рассказал, доводилось ли ему сталкиваться с проявлениями расизма.

«В Бразилии – да, в России – нет. Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски. Но ко мне вообще все относятся дружелюбно. Хотя на родине мне говорили, что многие фанаты здесь – расисты. Я такого не заметил: просто хочу играть в футбол и сосредоточиться на том, что происходит на поле.

Как ни странно, у нас в Бразилии расизма очень много. К сожалению, многие люди нетерпимы к другим культурам. От болельщиков соперника часто слышал оскорбления... У нас в стране с каждым годом все больше борются с расизмом. Но влияния таких людей, как спортсмены или артисты, недостаточно. Необходим кто-то по-настоящему авторитетный в обществе говорил об этом – политики, например», – сказал Сантос.

ЦСКА арендовал 20-летнего форварда до конца 2019 года у «Васко да Гамы».

Российский клуб может выкупить игрока за 3 миллиона евро.

Бразилец провел четыре матча за армейцев, результативными действиями не отличался.

Лукас Сантос: «Гончаренко – как второй отец для меня»