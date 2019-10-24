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  • Лукас Сантос – о расизме: «В Бразилии – сталкивался, в России – нет»

Лукас Сантос – о расизме: «В Бразилии – сталкивался, в России – нет»

24 октября 2019, 10:58
3

Нападающий ЦСКА Лукас Сантос рассказал, доводилось ли ему сталкиваться с проявлениями расизма.

«В Бразилии – да, в России – нет. Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски. Но ко мне вообще все относятся дружелюбно. Хотя на родине мне говорили, что многие фанаты здесь – расисты. Я такого не заметил: просто хочу играть в футбол и сосредоточиться на том, что происходит на поле.

Как ни странно, у нас в Бразилии расизма очень много. К сожалению, многие люди нетерпимы к другим культурам. От болельщиков соперника часто слышал оскорбления... У нас в стране с каждым годом все больше борются с расизмом. Но влияния таких людей, как спортсмены или артисты, недостаточно. Необходим кто-то по-настоящему авторитетный в обществе говорил об этом – политики, например», – сказал Сантос.

  • ЦСКА арендовал 20-летнего форварда до конца 2019 года у «Васко да Гамы».
  • Российский клуб может выкупить игрока за 3 миллиона евро.
  • Бразилец провел четыре матча за армейцев, результативными действиями не отличался.

Лукас Сантос: «Гончаренко – как второй отец для меня»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сантос Лукас
Комментарии (3)
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giluxa1963
1571904181
хоть кто то правду сказал
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subbotaspartak
1571906655
Да какой расизм... У нас русские да татары, включая бразильцев.
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Akarin
1571911594
"Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски" Загадка разгадана.
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