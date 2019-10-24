El Mundo: Рамоса оштрафовали на 1 миллион за уклонение от уплаты налогов

Капитан «Реала» Серхио Рамос оштрафован на один миллион евро за налоговые махинации.
По информации El Mundo, футболиста наказали за уклонение от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год.
Сообщается, что за это время 33-летний защитник не заплатил в казну определенные отчисления от прибыли за использование своих имиджевых прав.
Рамос вину отрицает и собирается подать апелляцию на решение суда. При этом он уже перевел на счета казначейства половину суммы вышеуказанного штрафа.
Источник: El Mundo
Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты составляет 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.