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  • El Mundo: Рамоса оштрафовали на 1 миллион за уклонение от уплаты налогов

El Mundo: Рамоса оштрафовали на 1 миллион за уклонение от уплаты налогов

24 октября 2019, 10:46
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Капитан «Реала» Серхио Рамос оштрафован на один миллион евро за налоговые махинации.

По информации El Mundo, футболиста наказали за уклонение от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год.

Сообщается, что за это время 33-летний защитник не заплатил в казну определенные отчисления от прибыли за использование своих имиджевых прав.

Рамос вину отрицает и собирается подать апелляцию на решение суда. При этом он уже перевел на счета казначейства половину суммы вышеуказанного штрафа.

Источник: El Mundo

Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты составляет 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (1)
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erma
1571941216
Рамос долго хохотал, отдавая налоговой свои часы.
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