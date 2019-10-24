El Mundo: Рамоса оштрафовали на 1 миллион за уклонение от уплаты налогов

Капитан «Реала» Серхио Рамос оштрафован на один миллион евро за налоговые махинации.

По информации El Mundo, футболиста наказали за уклонение от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год.

Сообщается, что за это время 33-летний защитник не заплатил в казну определенные отчисления от прибыли за использование своих имиджевых прав.

Рамос вину отрицает и собирается подать апелляцию на решение суда. При этом он уже перевел на счета казначейства половину суммы вышеуказанного штрафа.