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  • Тренер «Ференцвароша» Ребров: «Общаюсь с Сергеем достаточно, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал их секреты»

Тренер «Ференцвароша» Ребров: «Общаюсь с Сергеем достаточно, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал их секреты»

23 октября 2019, 18:42
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

«Общались ли с Кузнецовым, который работал в «Спартаке»? Я прекрасно знаю Сергея и его отца, который легенда «Ференцвароша». Если бы мы играли со «Спартаком», то можно было с ним посоветоваться. Но сейчас в интернете можно узнать достаточно много о сопернике. Я хорошо знаю ЦСКА.

Я рад, что в свой последний сезон выиграл чемпионство с «Рубином». Но сейчас я об этом не думаю. Если бы вы не напомнили, то я бы и не вспомнил. Рад, что наша команда вернулась через 15 лет в Лигу Европы, которая для нас важна

Общался ли с Семаком? Я уважаю Семака за работу в «Зените». У него большая перспектива, и я общаюсь с Сергеем достаточно, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал секреты этой команды.

Все знают ЦСКА, их представлять не надо. Каждый год они играют в ЛЧ. ЦСКА показывает интенсивный футбол, в отличие от многих команд в России. Игроки нацелены на отбор мяча, как в центре поля, так и в защите.

ЦСКА точно не заслужил поражения 5:1 в Болгарии, команда создала много моментов, но так случается в футболе. Точно так же и с «Эспаньолом», испанцы почти ничего не создали. Но любая потеря концентрации, и случаются такие поражения», – сказал Ребров.

  • ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
  • Армейцы – на последнем месте в группе, они проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.
  • «Ференцварош» занимает третье место в группе с 1 очком.
  • Ребров выступал за «Рубин» в сезоне-2008/09 и выиграл чемпионат России. После этого он работал тренером в украинских клубах и возглавлял саудовский клуб «Аль-Ахли».

Источник: Sport24
Лига Европы Ференцварош ЦСКА Зенит Семак Сергей Ребров Сергей
Комментарии (2)
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bset
1571898165
Заголовок статьи из источника: "Тренер «Ференцвароша» Ребров: «Общаюсь с Семаком, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал их секреты»". А тут школьники (которых почему-то тут считают журналистами) поменяли "Семак" на "Сергей". Даже списать нормально не могут. Идите лучше уроки учите.
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