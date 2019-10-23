Тренер «Ференцвароша» Ребров: «Общаюсь с Сергеем достаточно, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал их секреты»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

«Общались ли с Кузнецовым, который работал в «Спартаке»? Я прекрасно знаю Сергея и его отца, который легенда «Ференцвароша». Если бы мы играли со «Спартаком», то можно было с ним посоветоваться. Но сейчас в интернете можно узнать достаточно много о сопернике. Я хорошо знаю ЦСКА.

Я рад, что в свой последний сезон выиграл чемпионство с «Рубином». Но сейчас я об этом не думаю. Если бы вы не напомнили, то я бы и не вспомнил. Рад, что наша команда вернулась через 15 лет в Лигу Европы, которая для нас важна

Общался ли с Семаком? Я уважаю Семака за работу в «Зените». У него большая перспектива, и я общаюсь с Сергеем достаточно, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал секреты этой команды.

Все знают ЦСКА, их представлять не надо. Каждый год они играют в ЛЧ. ЦСКА показывает интенсивный футбол, в отличие от многих команд в России. Игроки нацелены на отбор мяча, как в центре поля, так и в защите.

ЦСКА точно не заслужил поражения 5:1 в Болгарии, команда создала много моментов, но так случается в футболе. Точно так же и с «Эспаньолом», испанцы почти ничего не создали. Но любая потеря концентрации, и случаются такие поражения», – сказал Ребров.