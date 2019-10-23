Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Тренер «Ференцвароша» Ребров: «Общаюсь с Сергеем достаточно, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал их секреты»

    Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

    «Общались ли с Кузнецовым, который работал в «Спартаке»? Я прекрасно знаю Сергея и его отца, который легенда «Ференцвароша». Если бы мы играли со «Спартаком», то можно было с ним посоветоваться. Но сейчас в интернете можно узнать достаточно много о сопернике. Я хорошо знаю ЦСКА.

    Я рад, что в свой последний сезон выиграл чемпионство с «Рубином». Но сейчас я об этом не думаю. Если бы вы не напомнили, то я бы и не вспомнил. Рад, что наша команда вернулась через 15 лет в Лигу Европы, которая для нас важна

    Общался ли с Семаком? Я уважаю Семака за работу в «Зените». У него большая перспектива, и я общаюсь с Сергеем достаточно, но не по поводу ЦСКА. Он не выдавал секреты этой команды.

    Все знают ЦСКА, их представлять не надо. Каждый год они играют в ЛЧ. ЦСКА показывает интенсивный футбол, в отличие от многих команд в России. Игроки нацелены на отбор мяча, как в центре поля, так и в защите.

    ЦСКА точно не заслужил поражения 5:1 в Болгарии, команда создала много моментов, но так случается в футболе. Точно так же и с «Эспаньолом», испанцы почти ничего не создали. Но любая потеря концентрации, и случаются такие поражения», – сказал Ребров.

    • ЦСКА примет «Ференцварош» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.
    • Армейцы – на последнем месте в группе, они проиграли два первых матча в турнире с общим счетом 1:7.
    • «Ференцварош» занимает третье место в группе с 1 очком.
    • Ребров выступал за «Рубин» в сезоне-2008/09 и выиграл чемпионат России. После этого он работал тренером в украинских клубах и возглавлял саудовский клуб «Аль-Ахли».

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74175
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru