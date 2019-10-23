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    «РБ Лейпциг» сделал анонс к матчу с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

    «РБ Лейпциг» в твиттере опубликовала анонс в стиле «Звездных войн» к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    На постере изображены футболисты «Лейпцига» и главный тренер команды Юлиан Нагельсман, который держит в руках световой меч. Внизу постера есть надпись «Тур 3» и добавлен хештег #MissionChampionsLeague. Также на картинке изображены быки.

    • «РБ Лейпциг» и «Зенит» сыграют в среду, матч начнется в 20:00 мск.
    • «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.

    Источник: твиттер «РБ Лейпциг»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +908

      AHTUNGBOL 25 минут назад

      Спорт-экспресса начитались??

      0
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      Рейтинг: +858

      Decorhome 28 минут назад

      Зенит вперед

      0
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