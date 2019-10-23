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  • «РБ Лейпциг» сделал анонс к матчу с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

«РБ Лейпциг» сделал анонс к матчу с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

23 октября 2019, 15:40
10

«РБ Лейпциг» в твиттере опубликовала анонс в стиле «Звездных войн» к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

На постере изображены футболисты «Лейпцига» и главный тренер команды Юлиан Нагельсман, который держит в руках световой меч. Внизу постера есть надпись «Тур 3» и добавлен хештег #MissionChampionsLeague. Также на картинке изображены быки.

  • «РБ Лейпциг» и «Зенит» сыграют в среду, матч начнется в 20:00 мск.
  • «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «РБ Лейпциг»
Лига чемпионов РБ Лейпциг Зенит Нагельсман Юлиан
Комментарии (10)
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Decorhome
1571835080
Зенит вперед
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AHTUNGBOL
1571835276
Спорт-экспресса начитались??
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3a zenit
1571841566
ничего, лорд Дзюба сегодня отдаст честь императору!Империя теперь сильней чем в прошлую встречу.
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erma
1571842654
Лейпциг называет себя красными быками, походу это немецкий Краснодар. Удачи Зениту!
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_Marqella_
1571843944
Что на постере делает Мевля не понятно...))
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portero
1571844807
Удачи Зениту!!!!!
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_Kesh_Suntar_
1571845124
Быки красные,,, хммм,, они как запах переносят? Могут и не выдержать,, ))) Так что шансы есть,,,
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