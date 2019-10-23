«РБ Лейпциг» сделал анонс к матчу с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

«РБ Лейпциг» в твиттере опубликовала анонс в стиле «Звездных войн» к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

На постере изображены футболисты «Лейпцига» и главный тренер команды Юлиан Нагельсман, который держит в руках световой меч. Внизу постера есть надпись «Тур 3» и добавлен хештег #MissionChampionsLeague. Также на картинке изображены быки.

«РБ Лейпциг» и «Зенит» сыграют в среду, матч начнется в 20:00 мск.

«Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.