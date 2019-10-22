Попечитель «Динамо» Степашин: «Благодаря Яшину о нашем клубе знает весь мир»

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин выступил с речью в память о бывшем вратаре команды Льве Яшине. Сегодня, 22 октября, спортсмену исполнилось бы 90 лет.

«Моему поколению повезло, я видел игру Льва Ивановича с 1960 года, когда в семье появился телевизор. О Яшине говорить можно много, но я бы отметил два факта. Во-первых, как говорила вдова Яшина Валентина Тимофеевна: «Он любил меня и футбол». Я думаю, что именно любовь к жене позволила ему быть выдающимся вратарeм. Во-вторых, даже в воротах советской сборной Лев Иванович выступал с буквой Д и никогда эту букву не позорил.

Лев Иванович, мы сделаем всe, чтобы больше не опозорить наш футбольный клуб, хватит нам плестись в хвосте. Благодаря такому вратарю о «Динамо» знает весь мир. Спасибо, Лев Иванович», – сказал Степашин.

Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».

За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.

Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

«Он был зорким: видел, как и под каким углом нападающий ставит ногу». Что великие говорят о Яшине