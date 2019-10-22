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  • Попечитель «Динамо» Степашин: «Благодаря Яшину о нашем клубе знает весь мир»

Попечитель «Динамо» Степашин: «Благодаря Яшину о нашем клубе знает весь мир»

22 октября 2019, 20:47
5

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин выступил с речью в память о бывшем вратаре команды Льве Яшине. Сегодня, 22 октября, спортсмену исполнилось бы 90 лет.

«Моему поколению повезло, я видел игру Льва Ивановича с 1960 года, когда в семье появился телевизор. О Яшине говорить можно много, но я бы отметил два факта. Во-первых, как говорила вдова Яшина Валентина Тимофеевна: «Он любил меня и футбол». Я думаю, что именно любовь к жене позволила ему быть выдающимся вратарeм. Во-вторых, даже в воротах советской сборной Лев Иванович выступал с буквой Д и никогда эту букву не позорил.

Лев Иванович, мы сделаем всe, чтобы больше не опозорить наш футбольный клуб, хватит нам плестись в хвосте. Благодаря такому вратарю о «Динамо» знает весь мир. Спасибо, Лев Иванович», – сказал Степашин.

  • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
  • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
  • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

«Он был зорким: видел, как и под каким углом нападающий ставит ногу». Что великие говорят о Яшине

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Яшин Лев
Комментарии (5)
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general.lizyukov
1571771958
А вы это всё проср...ли (((
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ЗаЖиМ61
1571773117
Степаша...шёл бы ты со своим спичем куда подальше... ментов просрал... команду позоришь..не лезь... уйди...
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mihail200606
1571773907
Ну да.. Только благодаря ему..и то наверное знают больше его, а вас то не очень.. И че вы с командой делаете щас непонятно..
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19831170
1571802809
И вот так вы прославляете его и чтите, ведя клуб в подвале турнирной таблицы. Позорище, самим не стыДНО!
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fedser
1571928581
Что ты сделал для ДИНАМО за столько лет?
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