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    Попечитель «Динамо» Степашин: «Благодаря Яшину о нашем клубе знает весь мир»

    Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин выступил с речью в память о бывшем вратаре команды Льве Яшине. Сегодня, 22 октября, спортсмену исполнилось бы 90 лет.

    «Моему поколению повезло, я видел игру Льва Ивановича с 1960 года, когда в семье появился телевизор. О Яшине говорить можно много, но я бы отметил два факта. Во-первых, как говорила вдова Яшина Валентина Тимофеевна: «Он любил меня и футбол». Я думаю, что именно любовь к жене позволила ему быть выдающимся вратарeм. Во-вторых, даже в воротах советской сборной Лев Иванович выступал с буквой Д и никогда эту букву не позорил.

    Лев Иванович, мы сделаем всe, чтобы больше не опозорить наш футбольный клуб, хватит нам плестись в хвосте. Благодаря такому вратарю о «Динамо» знает весь мир. Спасибо, Лев Иванович», – сказал Степашин.

    • Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
    • За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
    • Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

    «Он был зорким: видел, как и под каким углом нападающий ставит ногу». Что великие говорят о Яшине

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5998

      mihail200606 12 минут назад

      Ну да.. Только благодаря ему..и то наверное знают больше его, а вас то не очень.. И че вы с командой делаете щас непонятно..

      0
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      Рейтинг: +15

      ЗаЖиМ61 25 минут назад

      Степаша...шёл бы ты со своим спичем куда подальше... ментов просрал... команду позоришь..не лезь... уйди...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1528

      general.lizyukov 44 минуты назад

      А вы это всё проср...ли (((

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