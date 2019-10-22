Юношеская лига УЕФА. «Тоттенхэм» забил «Црвене Звезде» девять голов

В третьем туре Юношеской лиги УЕФА «Тоттенхэм» обыграл гостей из Сербии. Англичане забили девять голов.

Лондонцы в таблице группы занимают второе место с четырьмя очками. Встреча основных команд начнется в 22:00.

Юношеская лига УЕФА. Группа В. 3-й тур

Тоттенхэм (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) – 9:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Беннетт, 3; 2:0 – Пэррот, 30; 3:0 – Пэррот, 32; 3:1 – Бурмаз, 43; 4:1 – Робсон, 49; 4:2 – Пантович, 50; 5:2 – Пэррот, 75 (с пенальти); 6:2 – Этете, 82; 7:2 – Пэррот, 86; 8:2 – Уайт, 90+1; 9:2 – Магома, 90+3.