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  • Жоау Мариу – о матче с «Юве»: «Мы хотим привезти в Москву хороший результат»

Жоау Мариу – о матче с «Юве»: «Мы хотим привезти в Москву хороший результат»

22 октября 2019, 12:42
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу опубликовал фото с тренировки перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Последняя тренировка перед большой игрой в Лиге чемпионов с «Юве». Мы хотим привезти в Москву хороший результат!» – написал игрок в своем твиттере.

  • «Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
  • После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Жоау Мариу
Лига чемпионов Лига чемпионов Локомотив Ювентус Мариу Жоау
Комментарии (2)
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Romantic2010
1571739666
Давай, делай результат. Раскроешься в Локомотиве,чувствую...Крых тут вторую молодость нашел. Надеюсь сделаете всё, чтобы завтра все итальянские газеты поместили Локо на первые полосы..
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Decorhome
1571744532
Удачи тебе брат
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