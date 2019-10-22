Жоау Мариу – о матче с «Юве»: «Мы хотим привезти в Москву хороший результат»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу опубликовал фото с тренировки перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Последняя тренировка перед большой игрой в Лиге чемпионов с «Юве». Мы хотим привезти в Москву хороший результат!» – написал игрок в своем твиттере.

«Ювентус» примет «Локомотив» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.

После двух туров туринцы лидируют в группе с 4 очками, у москвичей – 3 очка.

