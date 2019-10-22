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  • Баринов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» прилетел в Турин только за победой»

Баринов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» прилетел в Турин только за победой»

22 октября 2019, 11:36
11

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» – топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно. Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде.

Лига чемпионов ошибок не прощает. Наша главная задача – выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к «Ювентусу». Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определeнно, прилетели в Турин только за победой», – сказал Баринов.

  • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
  • По итогам двух туров в активе итальянцев четыре очка, на счету россиян – три балла.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Известия»
Лига чемпионов Ювентус Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (11)
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Волька
1571733977
Лохомот с ума сошел
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dimmmka
1571734476
Не выиграете, дак хоть с Роналду пофоткаетесь
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kolyma999
1571735257
И тут Остапа понесло....А так конечно же удачи паровозам!
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Серж 69
1571735877
Да,сказать-то можно всякое,а вот сделать,это уже другой вопрос.Тут бы уж лучше помолчать,и,на удивление всему миру,вдруг взять и сделать.Ну и со страхом,и с волнением вы уж там полегче,а то как же победу осуществлять.Удачи! За вас! Дерзайте!
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Давид59
1571738865
Очень хотелось бы ошибиться, но шансов у Локо даже на ничью маловато
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Decorhome
1571746889
Удачи брат и что бы всегда был оптимизм
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Axe111
1571757448
Глупейшая шутка
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ajax707
1571764110
в Турине тебе и обслуживающий персонал стадиона не обыграть, если меньше 4 штук получите , вот считайте и победа
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