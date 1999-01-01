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    Баринов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» прилетел в Турин только за победой»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Ювентус» – топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно. Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде.

    Лига чемпионов ошибок не прощает. Наша главная задача – выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к «Ювентусу». Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определeнно, прилетели в Турин только за победой», – сказал Баринов.

    • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • По итогам двух туров в активе итальянцев четыре очка, на счету россиян – три балла.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +401

      Давид59 8 минут назад

      Очень хотелось бы ошибиться, но шансов у Локо даже на ничью маловато

      0
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      Рейтинг: +196

      Серж 69 57 минут назад

      Да,сказать-то можно всякое,а вот сделать,это уже другой вопрос.Тут бы уж лучше помолчать,и,на удивление всему миру,вдруг взять и сделать.Ну и со страхом,и с волнением вы уж там полегче,а то как же победу осуществлять.Удачи! За вас! Дерзайте!

      2
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      Рейтинг: +407

      kolyma999 1 час назад

      И тут Остапа понесло....А так конечно же удачи паровозам!

      0
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      Рейтинг: +586

      dimmmka 1 час назад

      Не выиграете, дак хоть с Роналду пофоткаетесь

      0
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      Рейтинг: +29

      Волька 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лохомот с ума сошел

      -6
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      Рейтинг: +949

      Romantic2010 > Волька 1 час назад

      Детский сад....откуда вы такие беретесь? во вторую смену учитесь разве что..

      4
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      Рейтинг: +1799

      Борат 1 час назад

      бугагага! за победой))) вот умора!!!
      роналда вам полную топку палок накидает, но вы не огорчайтесь, потом на поросятах оторвётесь, реабилитируетесь, так сказать))))

      -3
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      Рейтинг: +949

      Romantic2010 > Борат 1 час назад

      Твоя киношная копия смешнее шутила...Тебе есть к чему стремиться!

      4
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