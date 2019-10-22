Баринов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» прилетел в Турин только за победой»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» – топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно. Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует. Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде.

Лига чемпионов ошибок не прощает. Наша главная задача – выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга. После встречи в Грозном у нас началась подготовка к «Ювентусу». Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определeнно, прилетели в Турин только за победой», – сказал Баринов.