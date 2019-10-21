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«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции

21 октября 2019, 14:09
9

Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг»«Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игру обслужат турецкие арбитры. Главный судья – Али Палабыйык, боковые арбитры – Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Четвертый арбитр – Халис Озкахья.
Видеопомощник рефери – итальянец Массимилиано Иррати, его ассистент – турок Мете Калкаван.

  • «РБ Лейпциг» и «Зенит» сыграют в среду, матч начнется в 20:00 мск.
  • «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Палабыйык Али
Комментарии (9)
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Сильвербой
1571660744
Лейпциг это не наше болото, боюсь тут даже русские арбитры не помогут!!!
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3a zenit
1571667346
моя ставка 1-3
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paracetamol
1571671560
Турки вроде друзья теперь.
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Ловкий Бубен
1571679568
будет турецкий поток 3
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