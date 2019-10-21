«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции

Назначены судьи на матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Игру обслужат турецкие арбитры. Главный судья – Али Палабыйык, боковые арбитры – Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан. Четвертый арбитр – Халис Озкахья.
Видеопомощник рефери – итальянец Массимилиано Иррати, его ассистент – турок Мете Калкаван.
- «РБ Лейпциг» и «Зенит» сыграют в среду, матч начнется в 20:00 мск.
- «Зенит» идет на первом месте в группе с 4 очками, «Лейпциг» отстает на 1 очко.
Источник: сайт УЕФА