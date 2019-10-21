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  • Робертсон сделал 19 голевых передач в АПЛ, начиная с сезона-2017/18. Это лучший результат среди защитников

Робертсон сделал 19 голевых передач в АПЛ, начиная с сезона-2017/18. Это лучший результат среди защитников

21 октября 2019, 09:38

В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1.

Мерсисайдцы отыгрались на 85-й минуте благодаря голу Адама Лалланы, которому ассистировал Эндрю Робертсон.

Для шотландского фулбека это 19-я результативная передача в играх Премьер-лиги, начиная с сезона-2017/18.

Как сообщает Opta, это лучший результат среди всех игроков обороны, выступающих в АПЛ.

Сульшер – единственный тренер, с которым Клопп играл более одного раза в АПЛ и не смог победить

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Робертсон Эндрю
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