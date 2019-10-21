Робертсон сделал 19 голевых передач в АПЛ, начиная с сезона-2017/18. Это лучший результат среди защитников

В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1.
Мерсисайдцы отыгрались на 85-й минуте благодаря голу Адама Лалланы, которому ассистировал Эндрю Робертсон.
Для шотландского фулбека это 19-я результативная передача в играх Премьер-лиги, начиная с сезона-2017/18.
Как сообщает Opta, это лучший результат среди всех игроков обороны, выступающих в АПЛ.
Сульшер – единственный тренер, с которым Клопп играл более одного раза в АПЛ и не смог победить
Источник: Opta