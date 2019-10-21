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  • Слуцкий: «Придя в ЦСКА, Головин просто не мог разговаривать с людьми»

Слуцкий: «Придя в ЦСКА, Головин просто не мог разговаривать с людьми»

21 октября 2019, 00:15
11

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, как проходила адаптация в команде Александра Головина. Сейчас он выступает за «Монако».

«Он пришел и просто не мог разговаривать с людьми. Такой скромный парень из провинциального Калтана. И я понимал, что без коммуникации у него не будет жизни в коллективе.

Разрабатывались целые программы, специальные постановки. Я начинал дискуссию, упрекал его в чем-то на разборе матча, а игроки за него заступались, те же братья Березуцкие.

Я после каждой тренировки с ним разговаривал по 40 минут. Потом он должен был прислать отчет по СМС. Что он понял?» – сказал Слуцкий в интервью «Матч ТВ».

  • Головин становился чемпионом России в составе ЦСКА.
  • Игрок перешел в «Монако» в прошлом году.
  • Головин – участник Евро-2016, чемпионата мира-2018.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Витесс Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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Yev
1571607558
Судя по количеству красных карточек и иногда агрессивного поведения на поле, в том числе в играх за сборную, он до сих пор остается неадекватным человеком. А с виду типа ботан, может таким образом самоутверждается? Да работы для психологов непочатый край.
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maygli
1571614840
"Разрабатывались целые программы, специальные постановки. .. " Как-будто мальчика из интерната привели в школу для слабоумных, а не футболиста перспективного взяли.
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Сенситив
1571618029
не Саша Головин, а прям Герасим-молодняк, он без Муму с людьми не говорил, лишь с Лёней, как-то так...))
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Niko
1571629266
И это тоже работа тренера. Браво главное результат, психология дело тонкое.
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paracetamol
1571638073
Головин про игру, а эти все про бабки. Его аж тошнило!
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gor77
1571641303
Бомбардир. Вы уж полностью сделали бы распечатку программы "Тает лёд" Алексея Ягудина на "матч тв". Хотя, забыл, для вас же стооооооолькоооо много "новостей" в этой программе: про город, болельщиков, братьев Березуцких, театр, чемпионат Голландии и etc! )))))))))))))))))))))))))))
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РМЗ
1571648450
Страна и болельщики вам благодарны
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