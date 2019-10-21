Слуцкий: «Придя в ЦСКА, Головин просто не мог разговаривать с людьми»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, как проходила адаптация в команде Александра Головина. Сейчас он выступает за «Монако».

«Он пришел и просто не мог разговаривать с людьми. Такой скромный парень из провинциального Калтана. И я понимал, что без коммуникации у него не будет жизни в коллективе.

Разрабатывались целые программы, специальные постановки. Я начинал дискуссию, упрекал его в чем-то на разборе матча, а игроки за него заступались, те же братья Березуцкие.

Я после каждой тренировки с ним разговаривал по 40 минут. Потом он должен был прислать отчет по СМС. Что он понял?» – сказал Слуцкий в интервью «Матч ТВ».