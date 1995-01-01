Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Слуцкий: «Придя в ЦСКА, Головин просто не мог разговаривать с людьми»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, как проходила адаптация в команде Александра Головина. Сейчас он выступает за «Монако».

    «Он пришел и просто не мог разговаривать с людьми. Такой скромный парень из провинциального Калтана. И я понимал, что без коммуникации у него не будет жизни в коллективе.

    Разрабатывались целые программы, специальные постановки. Я начинал дискуссию, упрекал его в чем-то на разборе матча, а игроки за него заступались, те же братья Березуцкие.

    Я после каждой тренировки с ним разговаривал по 40 минут. Потом он должен был прислать отчет по СМС. Что он понял?» – сказал Слуцкий в интервью «Матч ТВ».

    • Головин становился чемпионом России в составе ЦСКА.
    • Игрок перешел в «Монако» в прошлом году.
    • Головин – участник Евро-2016, чемпионата мира-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3511

      Yev 47 минут назад

      Судя по количеству красных карточек и иногда агрессивного поведения на поле, в том числе в играх за сборную, он до сих пор остается неадекватным человеком. А с виду типа ботан, может таким образом самоутверждается? Да работы для психологов непочатый край.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74138
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru