Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ливерпуль» потерял очки в АПЛ впервые с марта

20 октября 2019, 23:28

В матче 13 тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Ливерпульцы потеряли очки в рамках чемпионата Англии впервые с марта.

Последний раз команда Юргена Клоппа не смогла победить 3 марта, сыграв вничью в дерби с «Эвертоном». Сейчас «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в таблице.

  • На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов с «Генком».
  • В прошлом сезоне АПЛ ливерпульцы финишировали вторыми, хотя лидировали по ходу чемпионата.
  • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+