«Ливерпуль» потерял очки в АПЛ впервые с марта

В матче 13 тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Ливерпульцы потеряли очки в рамках чемпионата Англии впервые с марта.

Последний раз команда Юргена Клоппа не смогла победить 3 марта, сыграв вничью в дерби с «Эвертоном». Сейчас «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в таблице.