Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    «Ливерпуль» потерял очки в АПЛ впервые с марта

    В матче 13 тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Ливерпульцы потеряли очки в рамках чемпионата Англии впервые с марта.

    Последний раз команда Юргена Клоппа не смогла победить 3 марта, сыграв вничью в дерби с «Эвертоном». Сейчас «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в таблице.

    • На следующей неделе «Ливерпуль» сыграет в Лиге чемпионов с «Генком».
    • В прошлом сезоне АПЛ ливерпульцы финишировали вторыми, хотя лидировали по ходу чемпионата.
    • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74138
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru