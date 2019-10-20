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  • Шунин и Сафонов вышли на матч «Динамо» – «Краснодар» в кепках в память о Яшине

Шунин и Сафонов вышли на матч «Динамо» – «Краснодар» в кепках в память о Яшине

20 октября 2019, 21:54
4

Матч 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:1) включил в себя ряд мероприятий в память о бывшем вратаре сборной СССР и московского клуба Льве Яшине. Например, голкиперы команд вышли на игру в кепках. Фото доступно ниже.

Символический первый удар по мячу произвела дочь Яшина Ирина Львовна. Перед матчем была открыта памятная доска.

  • Яшин выступал за клуб с 1950 по 1971 год.
  • В составе «Динамо» вратарь пять раз побеждал в чемпионате СССР.
  • После 13 туров московский клуб идет в зоне вылета РПЛ.

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Шунин Антон Яшин Лев Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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Деса
1571598027
Ну вообще-то символичный первый удар по мячу произвёл правнук Льва Яшина, которого зовут тоже Лев.
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Суворов_лучший
1571599168
Молодцы!
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Александ1982
1571648972
молодцы!! надо помнить своих героев!!
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evgevg13
1571657326
Если учитывать, что Шунин очень на Пильгуя похож, а последний сменил Яшина в воротах- налицо преемственность поколений
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