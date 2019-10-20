Шунин и Сафонов вышли на матч «Динамо» – «Краснодар» в кепках в память о Яшине

Матч 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:1) включил в себя ряд мероприятий в память о бывшем вратаре сборной СССР и московского клуба Льве Яшине. Например, голкиперы команд вышли на игру в кепках. Фото доступно ниже.

Символический первый удар по мячу произвела дочь Яшина Ирина Львовна. Перед матчем была открыта памятная доска.