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    Шунин и Сафонов вышли на матч «Динамо» – «Краснодар» в кепках в память о Яшине

    Матч 13 тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (1:1) включил в себя ряд мероприятий в память о бывшем вратаре сборной СССР и московского клуба Льве Яшине. Например, голкиперы команд вышли на игру в кепках. Фото доступно ниже.

    Символический первый удар по мячу произвела дочь Яшина Ирина Львовна. Перед матчем была открыта памятная доска.

    • Яшин выступал за клуб с 1950 по 1971 год.
    • В составе «Динамо» вратарь пять раз побеждал в чемпионате СССР.
    • После 13 туров московский клуб идет в зоне вылета РПЛ.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: 0

      Деса 14 минут назад

      Ну вообще-то символичный первый удар по мячу произвёл правнук Льва Яшина, которого зовут тоже Лев.

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