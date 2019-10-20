Деспотович, Анюков, Гацкан и Соболев – в стартовых составах «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на очный матч 13-го тура российской Премьер-лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов, Алвеш, Мишкич, Рогич, Аюпов, Чуканов, Деспотович.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.
- Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
- Игра начнется в 11:30 по московскому времени.
- «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» – 11-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ