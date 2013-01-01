Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Деспотович, Анюков, Гацкан и Соболев – в стартовых составах «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на матч 13-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на очный матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов, Алвеш, Мишкич, Рогич, Аюпов, Чуканов, Деспотович.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

    • Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
    • Игра начнется в 11:30 по московскому времени.
    • «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» – 11-е.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3035

      RotBerg 24 минуты назад

      Потоплю за Крылья с Анюком, ну и за знаменитый Комбаровский дриблинг)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      что за расписание делают, прям по заранкам в футбол играть, народ ещё чай пьёт. (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Яврунгер Мстяшный 8 1 час назад

      позор свиноверме, кстати )))))

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74138
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru