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  • Деспотович, Анюков, Гацкан и Соболев – в стартовых составах «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на матч 13-го тура РПЛ

Деспотович, Анюков, Гацкан и Соболев – в стартовых составах «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на матч 13-го тура РПЛ

20 октября 2019, 10:22
2

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на очный матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов, Алвеш, Мишкич, Рогич, Аюпов, Чуканов, Деспотович.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

  • Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
  • Игра начнется в 11:30 по московскому времени.
  • «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» – 11-е.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов
Комментарии (2)
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Frankfurt Am Main
1571560266
что за расписание делают, прям по заранкам в футбол играть, народ ещё чай пьёт. (
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RotBerg
1571562390
Потоплю за Крылья с Анюком, ну и за знаменитый Комбаровский дриблинг)
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