Директор «Тамбова» Коновалова: «Результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Ситуацию прокомментировала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.
«Думаю, нужно что-то делать, потому что результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены», – сказала функционер ТАСС.
- Сейчас клуб из Тамбова занимает последнее место в чемпионате России.
- До «Тамбова» Григорян тренировал женский ЦСКА.
- Следующий соперник «Тамбова» – «Уфа» (26 октября).
Источник: ТАСС