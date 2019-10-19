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  • Директор «Тамбова» Коновалова: «Результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены»

Директор «Тамбова» Коновалова: «Результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены»

19 октября 2019, 17:40
3

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Ситуацию прокомментировала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

«Думаю, нужно что-то делать, потому что результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены», – сказала функционер ТАСС.

  • Сейчас клуб из Тамбова занимает последнее место в чемпионате России.
  • До «Тамбова» Григорян тренировал женский ЦСКА.
  • Следующий соперник «Тамбова» – «Уфа» (26 октября).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тамбов Урал
Комментарии (3)
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SLADE2019
1571499866
Играть не надо было в РПЛ! А раз уж стали, то нормальному тренеру надо дать шанс. С таким составом, вы, что, хотели в зону ЛЧ хотели находиться?
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portero
1571509161
Олю надо убрать и того кто её поставил
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