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    Директор «Тамбова» Коновалова: «Результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Ситуацию прокомментировала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

    «Думаю, нужно что-то делать, потому что результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены», – сказала функционер ТАСС.

    • Сейчас клуб из Тамбова занимает последнее место в чемпионате России.
    • До «Тамбова» Григорян тренировал женский ЦСКА.
    • Следующий соперник «Тамбова» – «Уфа» (26 октября).

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1029

      Genz 45 минут назад

      Аленичев нужен

      0
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      ...
      Рейтинг: +632

      Я - легенда > Genz 6 минут назад

      Ага, у него опыт вылета в ФНЛ уже есть ))

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