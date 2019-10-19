Директор «Тамбова» Коновалова: «Результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Ситуацию прокомментировала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

«Думаю, нужно что-то делать, потому что результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены», – сказала функционер ТАСС.