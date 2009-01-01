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    Григорян: «Настало время, когда в «Тамбов» должен прийти более удачливый тренер»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Выходцы из ФНЛ выигрывали по ходу встречи, но сохранить преимущество не сумели.

    «В целом, за мое пребывание накопилось несколько матчей, где нам не повезло. В мужском футболе я не таких больших результатов добился, но в «Луче» и «Нижнем Новгороде» не проигрывал по 10-12 туров. Могу отличить везение и невезение.

    Если тренер начинает сомневаться, то он должен уйти в отставку. В женском футболе были моменты, когда я не поигрывал 3 года. Настало время, когда должен прийти более удачливый тренер. Должен прийти человек, за которым удача ходит по пятам», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • Сейчас клуб из Тамбова занимает последнее место в чемпионате России.
    • До «Тамбова» Григорян тренировал женский ЦСКА.
    • Следующий соперник «Тамбова» – «Уфа» (26 октября).

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1859

      absent32 9 минут назад

      не думаю что тут дело в тренере, просто Тамбов как минимум по составу не соответствует РПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3784

      vladik12 56 минут назад

      Может, должен прийти просто тренер?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      SLADE2019 > vladik12 8 минут назад

      Не умничай! Он, что, середняка хотя бы тренировал? Вполне нормальные результаты.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3550

      порт 1 час назад

      Дело не в удаче, дело в профессионализме.

      1
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      Рейтинг: +3076

      Рубинище 1 час назад

      Отставки за отставками

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