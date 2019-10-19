Григорян: «Настало время, когда в «Тамбов» должен прийти более удачливый тренер»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Выходцы из ФНЛ выигрывали по ходу встречи, но сохранить преимущество не сумели.

«В целом, за мое пребывание накопилось несколько матчей, где нам не повезло. В мужском футболе я не таких больших результатов добился, но в «Луче» и «Нижнем Новгороде» не проигрывал по 10-12 туров. Могу отличить везение и невезение.

Если тренер начинает сомневаться, то он должен уйти в отставку. В женском футболе были моменты, когда я не поигрывал 3 года. Настало время, когда должен прийти более удачливый тренер. Должен прийти человек, за которым удача ходит по пятам», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».