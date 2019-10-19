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  • Григорян: «Настало время, когда в «Тамбов» должен прийти более удачливый тренер»

Григорян: «Настало время, когда в «Тамбов» должен прийти более удачливый тренер»

19 октября 2019, 17:25
11

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Выходцы из ФНЛ выигрывали по ходу встречи, но сохранить преимущество не сумели.

«В целом, за мое пребывание накопилось несколько матчей, где нам не повезло. В мужском футболе я не таких больших результатов добился, но в «Луче» и «Нижнем Новгороде» не проигрывал по 10-12 туров. Могу отличить везение и невезение.

Если тренер начинает сомневаться, то он должен уйти в отставку. В женском футболе были моменты, когда я не поигрывал 3 года. Настало время, когда должен прийти более удачливый тренер. Должен прийти человек, за которым удача ходит по пятам», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • Сейчас клуб из Тамбова занимает последнее место в чемпионате России.
  • До «Тамбова» Григорян тренировал женский ЦСКА.
  • Следующий соперник «Тамбова» – «Уфа» (26 октября).

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Урал Григорян Александр
Комментарии (11)
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Рубинище
1571495307
Отставки за отставками
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порт
1571495838
Дело не в удаче, дело в профессионализме.
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vladik12
1571496385
Может, должен прийти просто тренер?
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absent32
1571499211
не думаю что тут дело в тренере, просто Тамбов как минимум по составу не соответствует РПЛ
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Я - легенда
1571499849
Ну и нормально. Пусть снова идёт в студию Матч ТВ экспертом. Не получилось - так не получилось.
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Фан666
1571504612
Чувак ты наконец то понял что тебе не место в футболе вообще
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regbiN
1571507238
Григорян- 0
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ARTHUR19
1571508212
Напомните пожалуйста, были ли у Григоряна команды, которым не грозил вылет из РПЛ?
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