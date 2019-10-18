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  • Игрок «Реала» Кубо: «Месси всегда был моим кумиром. Удивительно, что он до сих пор столько забивает»

Игрок «Реала» Кубо: «Месси всегда был моим кумиром. Удивительно, что он до сих пор столько забивает»

18 октября 2019, 19:14
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Полузащитник «Мальорки» Такефуса Кубо, принадлежащий «Реалу», рассказал о кумире – им является форвард «Барселоны» Лионель Месси. Японец воспитывался в академии каталонского клуба.

«Месси всегда был моим кумиром. Удивительно, что он до сих пор забивает так много голов. Из молодых игроков сейчас лучшим, на мой взгляд, является Килиан Мбаппе», – сказал Кубо Marca.

  • 18-летний японец пополнил «Реал» летом.
  • Кубо выступал в составе сборной Японии на летнем Кубке Америки.
  • За «Мальорку» полузащитник не провел в Примере ни одного матча.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Мальорка Кубо Такефуса
Комментарии (1)
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Jurabay
1571424775
Молодым из лучших по моему фелиш и Абрахам
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