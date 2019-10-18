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  • Касильяс – лучший вратарь чемпионата Португалии в сезоне-2018/19

Касильяс – лучший вратарь чемпионата Португалии в сезоне-2018/19

18 октября 2019, 13:32
3

Голкипер «Порту» Икер Касильяс признан лучшим вратарем чемпионата Португалии в сезоне-2018/19 по версии ассоциации игроков.

«Я безмерно благодарен всем, учитывая мою ситуацию. Для меня честь получить этот приз. Надеюсь, он не последний», – написал 38-летний испанец в твиттере.

  • 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке.
  • В прошлом сезоне он провел 31 матч в чемпионате, в которых пропустил 19 голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Икера Касильяса
Португалия. Примейра Порту Касильяс Икер
Комментарии (3)
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dinar7777dinar
1571402232
легенда. икер здоровья тебе.
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Benifacto
1571405617
Красава
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С-Пб on-line
1571424029
Молодец!!!
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