Касильяс – лучший вратарь чемпионата Португалии в сезоне-2018/19

Голкипер «Порту» Икер Касильяс признан лучшим вратарем чемпионата Португалии в сезоне-2018/19 по версии ассоциации игроков.

«Я безмерно благодарен всем, учитывая мою ситуацию. Для меня честь получить этот приз. Надеюсь, он не последний», – написал 38-летний испанец в твиттере.

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке.

В прошлом сезоне он провел 31 матч в чемпионате, в которых пропустил 19 голов.