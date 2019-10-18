Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ахметов: «Хотелось бы продолжить свою карьеру так же, как Головин»

Ахметов: «Хотелось бы продолжить свою карьеру так же, как Головин»

18 октября 2019, 13:13
6

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что он хочет последовать примеру хавбека «Монако» Александра Головина и попробовать свои силы в Европе.

– Пример Головина заразителен? Не хотите в сильный европейский чемпионат?

– Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.

– Выступления в «Монако» помогают его прогрессу? Рост ощущается?

– Безусловно, Французская лига входит в пятерку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растет.

  • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро.
  • В активе 23-летнего россиянина 43 матча, шесть голов и пять результативных передач.
  • Ранее сообщалось об интересе к Ахметову со стороны «Ромы» (данные – Сalciomercato) и «Арсенала» (данные – ClubCall).

Ахметов: «Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Головин Александр Ахметов Ильзат
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1571394904
Ильзат, нужно прибавлять в каждой игре за ЦСКА и на тебя обратят внимание европейские клубы, обязательно.
Ответить
bset
1571395035
Чем больше игроков так будут думать, тем лучше. О деньгах думать не надо - надо думать о том, как бы дальше вырасти в профессионала.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1571404077
Но увы!,, в ЦСКА он играет не на своем амплуа,,
Ответить
Nerlinger
1571404880
Так сначала играть научись как Головин ...
Ответить
paracetamol
1571411891
Тебя, мелкого фраера, 10 раз поломают с таким тренеришкой как Гачаренка, и будешь в Европе в больничке последние годы проводить.
Ответить
Пельш 1
1571422290
А кто же вам мешает то? Что вы ноете всё вот если бы, да кабы! Берите да играйте!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+