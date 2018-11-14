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    Ахметов: «Хотелось бы продолжить свою карьеру так же, как Головин»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что он хочет последовать примеру хавбека «Монако» Александра Головина и попробовать свои силы в Европе.

    – Пример Головина заразителен? Не хотите в сильный европейский чемпионат?

    – Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.

    – Выступления в «Монако» помогают его прогрессу? Рост ощущается?

    – Безусловно, Французская лига входит в пятерку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растет.

    • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В активе 23-летнего россиянина 43 матча, шесть голов и пять результативных передач.
    • Ранее сообщалось об интересе к Ахметову со стороны «Ромы» (данные – Сalciomercato) и «Арсенала» (данные – ClubCall).

    Ахметов: «Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это»

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12011

      bset 49 минут назад

      Чем больше игроков так будут думать, тем лучше. О деньгах думать не надо - надо думать о том, как бы дальше вырасти в профессионала.

      0
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      Рейтинг: +9971

      vladimir-7 51 минуту назад

      Ильзат, нужно прибавлять в каждой игре за ЦСКА и на тебя обратят
      внимание европейские клубы, обязательно.

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