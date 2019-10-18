Ахметов: «Хотелось бы продолжить свою карьеру так же, как Головин»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что он хочет последовать примеру хавбека «Монако» Александра Головина и попробовать свои силы в Европе.
– Пример Головина заразителен? Не хотите в сильный европейский чемпионат?
– Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.
– Выступления в «Монако» помогают его прогрессу? Рост ощущается?
– Безусловно, Французская лига входит в пятерку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растет.
- Головин перешел в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В активе 23-летнего россиянина 43 матча, шесть голов и пять результативных передач.
- Ранее сообщалось об интересе к Ахметову со стороны «Ромы» (данные – Сalciomercato) и «Арсенала» (данные – ClubCall).
Ахметов: «Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это»
Источник: «Известия»