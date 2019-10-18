Ахметов: «Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это»

Полузащитник сборной России и ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о том, как впервые сыграл в составе сборной России в Москве.

«В «Лужниках» была отличная атмосфера на матче с Шотландией. Мы вообще всегда рады играть у себя дома в России, и не важно, где именно, в столице или регионах. Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это», – заявил футболист.