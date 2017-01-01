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    Ахметов: «Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это»

    Полузащитник сборной России и ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о том, как впервые сыграл в составе сборной России в Москве.

    «В «Лужниках» была отличная атмосфера на матче с Шотландией. Мы вообще всегда рады играть у себя дома в России, и не важно, где именно, в столице или регионах. Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это», – заявил футболист.

    • Сборная России после побед над сборными Шотландии и Кипра гарантировала участие в финальной части Евро-2020.
    • В обоих матчах сыграл Ильзат Ахметов.

    Источник: «Известия»

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