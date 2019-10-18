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  • Ахметов: «Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это»

Ахметов: «Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это»

18 октября 2019, 07:34
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Полузащитник сборной России и ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о том, как впервые сыграл в составе сборной России в Москве.

«В «Лужниках» была отличная атмосфера на матче с Шотландией. Мы вообще всегда рады играть у себя дома в России, и не важно, где именно, в столице или регионах. Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это», – заявил футболист.

  • Сборная России после побед над сборными Шотландии и Кипра гарантировала участие в финальной части Евро-2020.
  • В обоих матчах сыграл Ильзат Ахметов.

Источник: «Известия»
Отбор ЧЕ-2020 ЦСКА Россия Ахметов Ильзат
Комментарии (5)
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Great Tartaria
1571397209
Эйфория от Кипра и Сан-Марино быстро развеется после обсера с Бельгией
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Томик
1571402666
"Мы всегда рады играть в России..." Какой всегда, какой такой "МЫ"? Сыграл пару матчей кривыми ножками своими и бестолковкой - уже "МЫ". Расти ещё и расти до уровня сборной, кто тебе дал право от её имени выступать?
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