Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов: «Дзюба практически такого же возраста, как и я»

18 октября 2019, 01:52
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость об интересе «Интера» к Артему Дзюбе. Итальянцы ищут замену Алексису Санчесу.

«Посмотрите, он практически такого же возраста, как и я. Если бы было 18 лет, тогда бы [я ему] посоветовал. Сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Все полезно, если он сам уверен в своем выборе. Надо такие вопросы решать в спокойной обстановке и оперативнее.

Я переживаю, чтобы игроки сборной не отвлекались. Хотелось бы, чтобы у Артема была определенность. Он капитан сборной и основной игрок «Зенита», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

  • После восьми туров отборочного турнира Евро-2020 Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров с 9 голами.
  • В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.
  • Рыночная стоимость 31-летнего россиянина составляет 16 миллионов евро.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1571375872
По уму у Черчесова и Дзюбы одинаковый детский возраст, вы оба олигофрены.
Ответить
baden69
1571380587
"Он капитан сборной и основной игрок «Зенита», – сказал Черчесов" Вот так ненавязчиво Черчесов высказал свое мнение по этому поводу.
Ответить
nik55
1571384163
а по мозгам ?
Ответить
Давид59
1571388369
Черчесов одного возраста с Дзюбой??? Он молодится или так Дзюбу состарил?
Ответить
Great Tartaria
1571396330
не смешите мои аденоиды.... Какой Интер корявому????
Ответить
paracetamol
1571411593
Не хуже он Паредеса. За 40 лямов и загнать!
Ответить
Vis-ok
1571915103
Вот и нашли друг друга
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+