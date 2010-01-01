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    Черчесов: «Дзюба практически такого же возраста, как и я»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость об интересе «Интера» к Артему Дзюбе. Итальянцы ищут замену Алексису Санчесу.

    «Посмотрите, он практически такого же возраста, как и я. Если бы было 18 лет, тогда бы [я ему] посоветовал. Сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Все полезно, если он сам уверен в своем выборе. Надо такие вопросы решать в спокойной обстановке и оперативнее.

    Я переживаю, чтобы игроки сборной не отвлекались. Хотелось бы, чтобы у Артема была определенность. Он капитан сборной и основной игрок «Зенита», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    • После восьми туров отборочного турнира Евро-2020 Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров с 9 голами.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.
    • Рыночная стоимость 31-летнего россиянина составляет 16 миллионов евро.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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