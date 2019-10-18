Черчесов: «Дзюба практически такого же возраста, как и я»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость об интересе «Интера» к Артему Дзюбе. Итальянцы ищут замену Алексису Санчесу.

«Посмотрите, он практически такого же возраста, как и я. Если бы было 18 лет, тогда бы [я ему] посоветовал. Сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Все полезно, если он сам уверен в своем выборе. Надо такие вопросы решать в спокойной обстановке и оперативнее.

Я переживаю, чтобы игроки сборной не отвлекались. Хотелось бы, чтобы у Артема была определенность. Он капитан сборной и основной игрок «Зенита», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».