Il Giornale: «Интер» заинтересовался Дзюбой

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в Серии А.

После травмы форварда Алексиса Санчеса «Интер» нуждается в укреплении атакующей линии, пишет Il Giornale. Одним из вариантов усиления называется Дзюба, контракт которого с «Зенитом» истекает летом. Также миланцы интересуются нападающим «Челси» Оливье Жиру.