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Il Giornale: «Интер» заинтересовался Дзюбой

17 октября 2019, 12:36
43

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в Серии А.

После травмы форварда Алексиса Санчеса «Интер» нуждается в укреплении атакующей линии, пишет Il Giornale. Одним из вариантов усиления называется Дзюба, контракт которого с «Зенитом» истекает летом. Также миланцы интересуются нападающим «Челси» Оливье Жиру.

  • После восьми туров отборочного турнира Евро-2020 Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров с 9 голами.
  • В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.
  • Рыночная стоимость 31-летнего россиянина составляет 16 миллионов евро.

Источник: Il Giornale

Il Giornale - газета, основанная в 1974 году в Милане. Принадлежит семье Берлускони.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Интер Дзюба Артем Санчес Алексис Жиру Оливье
Комментарии (43)
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nik55
1571305748
хватит писать всякий бред------кому нужно это дерево если только пилораме сгодится
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Derzkiy1
1571306093
Бавария или Барса им ещё наверно интересуется ? Лукаку во много раз сильнее Артемки
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dinar7777dinar
1571308364
Шнурки разве что завязывать
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Garrincha58
1571309008
очередной анекдот СМИ,чтобы Конте заинтересовался Дзюбой это ж сколько надо выпить????
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Из Твери Леха
1571311964
Никуда он не поедет никогда.
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Valeron2790
1571329215
Вообще, это попахивает, какой то х.у.й.н.е.й. Где логика? То есть вылетел моторный Алексис, а они хотят усилить атаку ярко выраженным столбом? Ну б.л.я такое себе. Я бы посмотрел на одного из них в качестве вингера)))
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Пельш 1
1571331359
Зачем ему туда ехать? Он и здесь не плохо постоит в штрафной! А там могут и бегать заставить, а Артёмушка это не любит!!
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paracetamol
1571338529
Надо продать Зюбу лямов за 20 и купить Соболева за 5.
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zigbert
1571340007
Интересно знает ли об этом Конте?
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CSKA471
1571372328
Не уйдет
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