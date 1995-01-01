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    Il Giornale: «Интер» заинтересовался Дзюбой

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в Серии А.

    После травмы форварда Алексиса Санчеса «Интер» нуждается в укреплении атакующей линии, пишет Il Giornale. Одним из вариантов усиления называется Дзюба, контракт которого с «Зенитом» истекает летом. Также миланцы интересуются нападающим «Челси» Оливье Жиру.

    • После восьми туров отборочного турнира Евро-2020 Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров с 9 голами.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.
    • Рыночная стоимость 31-летнего россиянина составляет 16 миллионов евро.

    Источник: Il Giornale

    Il Giornale - газета, основанная в 1974 году в Милане. Принадлежит семье Берлускони.

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии13
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      Рейтинг: +71

      Мост 1 минуту назад

      Было бы интересно посмотреть, что он реально может.

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      Рейтинг: +345

      SPbZenit12 5 минут назад

      Если Кокорин наберет форму, то от Дзюбы конечно надо бы избавляться и перестраивать игру под быстрого и техничного нападающего. А так Жиру, конечно, поинтереснее будет.

      0
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      Рейтинг: +4243

      ivan-football-fan 14 минут назад

      Если без стёба, то... Дзюбе не потянуть игру в составе ЛИДЕРА ТОПОВОГО ЕВРОПЕЙСКОГО чемпионата... Не только Интера - любого другого из первой пятёрки команд любого из первой тройки-четвёрки чемпионатов...
      Дзюба и в лучшие свои молодые-то годы скоростью не отличался...Сейчас он просто пешком ходит и играет РОСТОМ...
      В РПЛ ЭТО ВПОЛНЕ ПРИЕМЛЕМО, УЧИТЫВАЯ ВСЮ ИСКУССТВЕННОСТЬ НАШЕГО ТУРНИРА И ОБЩИЙ НИЗКИЙ ЕГО УРОВЕНЬ...
      ТАМ такое не прокатит... После одного тайма на поле...ЯЗЫК И БУТСЫ НА ГВОЗДЬ ПОВЕСИТ)))

      1
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      Рейтинг: +772

      Decorhome 15 минут назад

      Вполне может потянуть.

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      Рейтинг: +4243

      ivan-football-fan > Decorhome 14 минут назад

      по тайму в паре игр?

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      Рейтинг: +772

      Decorhome > ivan-football-fan 11 минут назад

      Если будет заниматься исключительно своими обязанностями нападающего, и учитывая стиль игры Интера, может и сезон.

      0
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      Рейтинг: +1715

      Борат 23 минуты назад

      интер готовится к отопительному сезону

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      Рейтинг: +4243

      ivan-football-fan > Борат 13 минут назад

      ))+

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      Рейтинг: +1575

      Derzkiy1 26 минут назад

      Бавария или Барса им ещё наверно интересуется ? Лукаку во много раз сильнее Артемки

      0
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      Рейтинг: +3008

      RotBerg > Derzkiy1 25 минут назад

      И сколько забил Лукака в отборе на Евро?) турнир то один)

      2
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      Рейтинг: +2126

      BlackMurder 27 минут назад

      Ужас

      0
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      Рейтинг: +3636

      nik55 31 минуту назад

      хватит писать всякий бред------кому нужно это дерево если только пилораме сгодится

      -3
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      Рейтинг: +2396

      InterMilLano1908 35 минут назад

      Конте нужны два столба в нападении.... хотели джеко,но там просят 30 за старика, думаю было бы прикольно Дзюбу взять

      1
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