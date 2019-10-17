Il Giornale: «Интер» заинтересовался Дзюбой

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в Серии А.
После травмы форварда Алексиса Санчеса «Интер» нуждается в укреплении атакующей линии, пишет Il Giornale. Одним из вариантов усиления называется Дзюба, контракт которого с «Зенитом» истекает летом. Также миланцы интересуются нападающим «Челси» Оливье Жиру.
- После восьми туров отборочного турнира Евро-2020 Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров с 9 голами.
- В текущем сезоне РПЛ форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 12 матчах.
- Рыночная стоимость 31-летнего россиянина составляет 16 миллионов евро.
Источник: Il Giornale
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