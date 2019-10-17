Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Черчесов: «Оставьте в покое «Спартак», не беспокойте людей»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Немец ранее назвал российского коллегу «отличным мужиком».

    «Не знаком с Тедеско. Даже не слышал его слова обо мне, спасибо, обязательно прочту. Говоря о совмещении, видите, как всe сложилось. Значит, я правильно сказал, что о совмещении никто не думает.

    Оставьте в покое клуб, не беспокойте людей. Есть главный тренер «Спартака», которому пожелаем удачи, побед клубу и подготовки футболистов для сборной», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2019 22:57
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1736

      Борат 35 минут назад

      Скорей бы спартак вылетел в пердив и спокойно там гонял дерби с торпедой!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      playsh 1 час назад

      Как это не парадоксально,но всё это беспокойство происходит у одних от большой любви( фаны ) и большой же ненависти(недруги) , это более чем естественно и никуда от этого не деться.Равнодушных нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18036

      VVM1964 1 час назад

      Спасибо , Станислав Саламыч на добром слове - Ваши слова , да Богу в уши )

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru