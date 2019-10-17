Черчесов: «Оставьте в покое «Спартак», не беспокойте людей»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Немец ранее назвал российского коллегу «отличным мужиком».

«Не знаком с Тедеско. Даже не слышал его слова обо мне, спасибо, обязательно прочту. Говоря о совмещении, видите, как всe сложилось. Значит, я правильно сказал, что о совмещении никто не думает.

Оставьте в покое клуб, не беспокойте людей. Есть главный тренер «Спартака», которому пожелаем удачи, побед клубу и подготовки футболистов для сборной», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».