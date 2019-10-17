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  • Черчесов: «Оставьте в покое «Спартак», не беспокойте людей»

Черчесов: «Оставьте в покое «Спартак», не беспокойте людей»

17 октября 2019, 22:57
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Немец ранее назвал российского коллегу «отличным мужиком».

«Не знаком с Тедеско. Даже не слышал его слова обо мне, спасибо, обязательно прочту. Говоря о совмещении, видите, как всe сложилось. Значит, я правильно сказал, что о совмещении никто не думает.

Оставьте в покое клуб, не беспокойте людей. Есть главный тренер «Спартака», которому пожелаем удачи, побед клубу и подготовки футболистов для сборной», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1571343441
Спасибо , Станислав Саламыч на добром слове - Ваши слова , да Богу в уши )
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Plyash
1571344434
Как это не парадоксально,но всё это беспокойство происходит у одних от большой любви( фаны ) и большой же ненависти(недруги) , это более чем естественно и никуда от этого не деться.Равнодушных нет.
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Диктор
1571373442
От Души за такие слова.
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vladimir-7
1571377717
Черчесов: "Оставьте в покое клуб, не беспокойте людей". Это к кому он обращается, к СМИ или фанатам спартака?
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