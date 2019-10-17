Тедеско: «Черчесов – отличный мужик»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о Станиславе Черчесове, который возглавляет сборную России.

– Как вам работа Черчесова в сборной России?

– Потрясающе! Отличная работа. Макс – наш тренер вратарей – знает его. Он рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой. Что именно? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми – он открытый и прямой, что очень здорово говорит на немецком. Думаю, Черчесов – отличный мужик.

– Ходили слухи, что Черчесов может возглавить «Спартак» летом после Евро-2020.

– Правда? Ничего об этом не слышал.