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Тедеско: «Черчесов – отличный мужик»

17 октября 2019, 11:47
4

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о Станиславе Черчесове, который возглавляет сборную России.

– Как вам работа Черчесова в сборной России?

– Потрясающе! Отличная работа. Макс – наш тренер вратарей – знает его. Он рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой. Что именно? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми – он открытый и прямой, что очень здорово говорит на немецком. Думаю, Черчесов – отличный мужик.

– Ходили слухи, что Черчесов может возглавить «Спартак» летом после Евро-2020.

– Правда? Ничего об этом не слышал.

  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Соглашение Черчесова с РФС истекает в следующем году.
  • 56-летний специалист уже возглавлял московскую команду с 19 июня 2007-го по 14 августа 2008 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Черчесов Станислав Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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VVM1964
1571302885
" ДУМАЮ, Черчесов – отличный мужик. " и " Черчесов – отличный мужик " .Это почти как обещать жениться и жениться )))
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Я - легенда
1571304981
"Замечательный мужик! Меня вывез в Геленджик!" )))
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Decorhome
1571306733
Верно сказал
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Plyash
1571342899
Это просто дежурные слова от нехватки опыта или небольшого ума. Судить о человеке следует не по росказням кого-либо,а по личному опыту общения с этим человеке.
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