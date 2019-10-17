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    Тедеско: «Черчесов – отличный мужик»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о Станиславе Черчесове, который возглавляет сборную России.

    – Как вам работа Черчесова в сборной России?

    – Потрясающе! Отличная работа. Макс – наш тренер вратарей – знает его. Он рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой. Что именно? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми – он открытый и прямой, что очень здорово говорит на немецком. Думаю, Черчесов – отличный мужик.

    – Ходили слухи, что Черчесов может возглавить «Спартак» летом после Евро-2020.

    – Правда? Ничего об этом не слышал.

    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Соглашение Черчесова с РФС истекает в следующем году.
    • 56-летний специалист уже возглавлял московскую команду с 19 июня 2007-го по 14 августа 2008 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +772

      Decorhome 14 минут назад

      Верно сказал

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      Рейтинг: +602

      Я - легенда 43 минуты назад

      "Замечательный мужик! Меня вывез в Геленджик!" )))

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      Рейтинг: +20993

      gol_kak_sokol 1 час назад

      "Отличный" мужик дружит с Лёвом, говорит свободно по немецки и теперь в лице Тедеско получил еще одного собеседника.

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      Рейтинг: +18014

      VVM1964 1 час назад

      " ДУМАЮ, Черчесов – отличный мужик. " и " Черчесов – отличный мужик " .Это почти как обещать жениться и жениться )))

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