Тедеско: «Черчесов – отличный мужик»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о Станиславе Черчесове, который возглавляет сборную России.
– Как вам работа Черчесова в сборной России?
– Потрясающе! Отличная работа. Макс – наш тренер вратарей – знает его. Он рассказал мне немного про Черчесова. Он крутой. Что именно? Ничего особенного: о том, как он общается с людьми – он открытый и прямой, что очень здорово говорит на немецком. Думаю, Черчесов – отличный мужик.
– Ходили слухи, что Черчесов может возглавить «Спартак» летом после Евро-2020.
– Правда? Ничего об этом не слышал.
- «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
- Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
- «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Соглашение Черчесова с РФС истекает в следующем году.
- 56-летний специалист уже возглавлял московскую команду с 19 июня 2007-го по 14 августа 2008 года.
Источник: Sport24