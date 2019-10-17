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Рибери – о себе в FIFA 20: «Эй, разработчики... Кто этот парень?»

17 октября 2019, 19:59
11

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери не узнал себя в игре FIFA 20. Футболист по этому поводу обратился к разработчикам симулятора.

«Поиграл в FIFA 20 с моим ребенком некоторое время назад. Эй, разработчики... Кто этот парень?» – спросил Рибери в твиттере, прикрепив скрин из симулятора.

  • Рибери – лучший игрок Серии А в сентябре.
  • Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили двухлетний контракт.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Франка Рибери
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Фиорентина Рибери Франк
Комментарии (11)
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3a zenit
1571331651
в пёс играй дурик
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Valeron2790
1571331651
Эй разработчики, как играть в это гавно?
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Skull_Boy
1571332442
Да FIFA каким ты стал гавном и с каждым годом все хуже и хуже
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bset
1571335070
Эй, парень, чем тебе Игнашевич не угодил?
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Niko
1571336119
Зачётно подколол)))
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lek!
1571338909
ФИФА давно уже не тот , PES их переплюнул .
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С-Пб on-line
1571342791
Это точно фифа20??? У меня реалистичнее графа
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Plyash
1571343575
Франк,не важно какое у тебя лицо в компьютерной игре,главное,что игра на настоящем поле приносит радость болельщикам по настоящему.
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ivanthebest
1571348006
Уже как 5 лет игра в Фифу не актуальна... Те кто ценят реальное качество игры уже давно катают в PES.
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