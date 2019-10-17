Рибери – о себе в FIFA 20: «Эй, разработчики... Кто этот парень?»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери не узнал себя в игре FIFA 20. Футболист по этому поводу обратился к разработчикам симулятора.

«Поиграл в FIFA 20 с моим ребенком некоторое время назад. Эй, разработчики... Кто этот парень?» – спросил Рибери в твиттере, прикрепив скрин из симулятора.

Рибери – лучший игрок Серии А в сентябре.

Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.

Стороны заключили двухлетний контракт.