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    Рибери – о себе в FIFA 20: «Эй, разработчики... Кто этот парень?»

    Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери не узнал себя в игре FIFA 20. Футболист по этому поводу обратился к разработчикам симулятора.

    «Поиграл в FIFA 20 с моим ребенком некоторое время назад. Эй, разработчики... Кто этот парень?» – спросил Рибери в твиттере, прикрепив скрин из симулятора.

    • Рибери – лучший игрок Серии А в сентябре.
    • Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили двухлетний контракт.

    Источник: твиттер Франка Рибери

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +11997

      bset 36 секунд назад

      Эй, парень, чем тебе Игнашевич не угодил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7207

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Да FIFA каким ты стал гавном и с каждым годом все хуже и хуже

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Valeron2790 57 минут назад

      Эй разработчики, как играть в это гавно?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4275

      3a zenit 57 минут назад

      в пёс играй дурик

      2
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