Рибери – о себе в FIFA 20: «Эй, разработчики... Кто этот парень?»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери не узнал себя в игре FIFA 20. Футболист по этому поводу обратился к разработчикам симулятора.
«Поиграл в FIFA 20 с моим ребенком некоторое время назад. Эй, разработчики... Кто этот парень?» – спросил Рибери в твиттере, прикрепив скрин из симулятора.
- Рибери – лучший игрок Серии А в сентябре.
- Летом Рибери перешел в «Фиорентину» на правах свободного агента.
- Стороны заключили двухлетний контракт.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Франка Рибери