Тедеско познакомился со «сборниками». «Спартак» опубликовал видео тренировки перед матчем с «Рубином»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел тренировку команды перед матчем с «Рубином» в 13-м туре РПЛ.

«Сегодня первую тренировку под руководством немецкого специалиста провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров. Кроме того, к работе с командой присоединились хавбеки Джано Ананидзе и Алекс Крал, выступавшие за сборные Грузии и Чехии соответственно», – сообщает пресс-служба клуба.