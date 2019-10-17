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  • Тедеско познакомился со «сборниками». «Спартак» опубликовал видео тренировки перед матчем с «Рубином»

Тедеско познакомился со «сборниками». «Спартак» опубликовал видео тренировки перед матчем с «Рубином»

17 октября 2019, 17:08
3

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел тренировку команды перед матчем с «Рубином» в 13-м туре РПЛ.

«Сегодня первую тренировку под руководством немецкого специалиста провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров. Кроме того, к работе с командой присоединились хавбеки Джано Ананидзе и Алекс Крал, выступавшие за сборные Грузии и Чехии соответственно», – сообщает пресс-служба клуба.

  • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
  • Матч станет дебютным для Тедеско в качестве главного тренера москвичей.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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derrik2000
1571321987
Не, ну, так-то видно хотя бы по тому, КАК Тедеско здоровался с игроками, что паренёк он неравнодушный к порученному делу. Посмотрим. как его воспримут каждый из игроков в отдельности и вся команда в целом.
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САДЫЧОК
1571341854
Ну нормально ! Сам участвует в тренировке ! Так и должно быть !
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