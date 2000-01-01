Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Тедеско познакомился со «сборниками». «Спартак» опубликовал видео тренировки перед матчем с «Рубином»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел тренировку команды перед матчем с «Рубином» в 13-м туре РПЛ.

    «Сегодня первую тренировку под руководством немецкого специалиста провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров. Кроме того, к работе с командой присоединились хавбеки Джано Ананидзе и Алекс Крал, выступавшие за сборные Грузии и Чехии соответственно», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
    • Матч станет дебютным для Тедеско в качестве главного тренера москвичей.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:08
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21000

      gol_kak_sokol 8 минут назад

      Приятно видеть, что все здоровы. Надеюсь, что теперь только вверх !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6156

      derrik2000 1 час назад

      Не, ну, так-то видно хотя бы по тому, КАК Тедеско здоровался с игроками, что паренёк он неравнодушный к порученному делу.
      Посмотрим. как его воспримут каждый из игроков в отдельности и вся команда в целом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21000

      gol_kak_sokol > derrik2000 9 минут назад

      Он что Джано поприветствовал: гоморджоба генацвале ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru