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    Тедеско: «Я ездил доить коров с «Шальке»? Отличная история, прямо до слез. Надо запомнить эту идею на будущее»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что он, в бытность тренером «Шальке-04», возил команду в Альпы доить коров.

    — Читал, что с игроками «Шальке» вы ездили доить коров.

    — Что? Такое писали, серьезно? Ну, вообще-то, это неправда. Доить коров, ха-ха. Ох, прямо до слез. Отличная история! Надо запомнить эту идею на будущее.

    — Какой тимбилдинг устроили бы в «Спартаке»?

    — Ну, как я уже сказал, идея с коровами мне понравилась. А если серьезно, лучший тимбилдинг — результаты. Если мы будем побеждать, то можем собраться и отпраздновать вместе. Но порой круто удивлять игроков: вместо наматывания кругов вокруг поля пойти всем на ланч. Или еще куда-то… Подоить коров, например! Я все еще не могу выбросить это из головы, – сказал Тедеско.

    Ранее российские СМИ писали, что Тедеско однажды вывозил «Шальке» в Альпы, где помимо тренировок футболисты доили коров и работали в огороде.

    • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
    • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1715

      Борат 15 минут назад

      после очередного поражения пойдёте поросячий сарай от навоза чистить)))

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