Тедеско: «Я ездил доить коров с «Шальке»? Отличная история, прямо до слез. Надо запомнить эту идею на будущее»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что он, в бытность тренером «Шальке-04», возил команду в Альпы доить коров.

— Читал, что с игроками «Шальке» вы ездили доить коров.

— Что? Такое писали, серьезно? Ну, вообще-то, это неправда. Доить коров, ха-ха. Ох, прямо до слез. Отличная история! Надо запомнить эту идею на будущее.

— Какой тимбилдинг устроили бы в «Спартаке»?

— Ну, как я уже сказал, идея с коровами мне понравилась. А если серьезно, лучший тимбилдинг — результаты. Если мы будем побеждать, то можем собраться и отпраздновать вместе. Но порой круто удивлять игроков: вместо наматывания кругов вокруг поля пойти всем на ланч. Или еще куда-то… Подоить коров, например! Я все еще не могу выбросить это из головы, – сказал Тедеско.

Ранее российские СМИ писали, что Тедеско однажды вывозил «Шальке» в Альпы, где помимо тренировок футболисты доили коров и работали в огороде.