Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: «Я ездил доить коров с «Шальке»? Отличная история, прямо до слез. Надо запомнить эту идею на будущее»

Тедеско: «Я ездил доить коров с «Шальке»? Отличная история, прямо до слез. Надо запомнить эту идею на будущее»

17 октября 2019, 12:58
9

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что он, в бытность тренером «Шальке-04», возил команду в Альпы доить коров.

— Читал, что с игроками «Шальке» вы ездили доить коров.

— Что? Такое писали, серьезно? Ну, вообще-то, это неправда. Доить коров, ха-ха. Ох, прямо до слез. Отличная история! Надо запомнить эту идею на будущее.

— Какой тимбилдинг устроили бы в «Спартаке»?

— Ну, как я уже сказал, идея с коровами мне понравилась. А если серьезно, лучший тимбилдинг — результаты. Если мы будем побеждать, то можем собраться и отпраздновать вместе. Но порой круто удивлять игроков: вместо наматывания кругов вокруг поля пойти всем на ланч. Или еще куда-то… Подоить коров, например! Я все еще не могу выбросить это из головы, – сказал Тедеско.

Ранее российские СМИ писали, что Тедеско однажды вывозил «Шальке» в Альпы, где помимо тренировок футболисты доили коров и работали в огороде.

  • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
  • До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Шальке-04 Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1571308053
Разве Тедеско уже играл с Краснодаром?
Ответить
Иван Петров 1986
1571308346
Ну в России корову еще поискать нужно - не Германия.
Ответить
ЮНик
1571308512
Теперь пару миллионов евро "выдоит" из нашей свинки и слиняет, как четырнадцать предыдущих "тренеришек", "шпротов", "пиджаков" и прочих аленей.
Ответить
seth343
1571310370
Хватит болтать, иди тренируй...
Ответить
Старикан
1571312129
Да уж, весёленький нам жонглёр попался...
Ответить
Завулон new new
1571312450
Ну это у них если говорят что поехали доить то доят. У нас будет в стиле" Особенностей Национальной охоты. "
Ответить
PahaSpartak
1571321880
Что-то мне подсказывает, что история с коровами не закончилась, а только началась
Ответить
subbotaspartak
1571326369
Федун: Спартак - это наша корова и мы её доим...
Ответить
VVM1964
1571327713
У нас можно поехать холостить "коней" и "быков" )))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+