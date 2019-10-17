Тедеско: «Я ездил доить коров с «Шальке»? Отличная история, прямо до слез. Надо запомнить эту идею на будущее»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что он, в бытность тренером «Шальке-04», возил команду в Альпы доить коров.
— Читал, что с игроками «Шальке» вы ездили доить коров.
— Что? Такое писали, серьезно? Ну, вообще-то, это неправда. Доить коров, ха-ха. Ох, прямо до слез. Отличная история! Надо запомнить эту идею на будущее.
— Какой тимбилдинг устроили бы в «Спартаке»?
— Ну, как я уже сказал, идея с коровами мне понравилась. А если серьезно, лучший тимбилдинг — результаты. Если мы будем побеждать, то можем собраться и отпраздновать вместе. Но порой круто удивлять игроков: вместо наматывания кругов вокруг поля пойти всем на ланч. Или еще куда-то… Подоить коров, например! Я все еще не могу выбросить это из головы, – сказал Тедеско.
Ранее российские СМИ писали, что Тедеско однажды вывозил «Шальке» в Альпы, где помимо тренировок футболисты доили коров и работали в огороде.
- В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
- До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
- «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.