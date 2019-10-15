Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чалов впервые за год забил за молодежную сборную России

15 октября 2019, 20:00
9

В матче отборочного турнира Евро-2021 (до 21 года) молодежная сборная России гостит у Эстонии (2:0, идет первый тайм).

На 26-й минуте счет открыл нападающий россиян Федор Чалов, реализовав пенальти.

Для 21-летнего нападающего ЦСКА этот гол стал первым с октября 2018 года в составе молодежной национальной команды. Тогда форвард дважды отличился в матче отбора на Евро-2019 (до 21 года) с Австрией (2:3).

  • Молодежная сборная России перед матчем с Эстонией занимала третье место в группе, уступая по дополнительным показателям Болгарии (обе – по пять очков).
  • Лидер пятой группы – Польша, набравшая семь очков в трех матчах.
  • В этом сезоне Чалов принял участие в 15 матчах на клубном уровне, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия (мол) Россия ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фан666
1571160402
Не прошло и года как говорится
Ответить
Derzkiy1
1571163309
Дзюба до 30 тоже особо не забивал , а сейчас народная звезда , голеодор)
Ответить
Tajik-za Zenit
1571166313
Срочно его в основную сборную место дзюбы
Ответить
Мага 13
1571171049
сразу видно, подающий большие надежды форвард)) ну, как говорится, раз в год и палка стреляет)
Ответить
Вальдемар IV
1571171894
у с пенки эстонцам конечно важнее спасительного гола шапи
Ответить
paracetamol
1571174403
Ну, мля, достижение. А еще сватают его в основную сборную.
Ответить
ArReal
1571203197
Забил за год 1 гол с пенальти))ахааха к 21 году))хорошая смена растёт для Пименова, Прудникова и Заболотного))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+