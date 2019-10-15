Чалов впервые за год забил за молодежную сборную России

В матче отборочного турнира Евро-2021 (до 21 года) молодежная сборная России гостит у Эстонии (2:0, идет первый тайм).
На 26-й минуте счет открыл нападающий россиян Федор Чалов, реализовав пенальти.
Для 21-летнего нападающего ЦСКА этот гол стал первым с октября 2018 года в составе молодежной национальной команды. Тогда форвард дважды отличился в матче отбора на Евро-2019 (до 21 года) с Австрией (2:3).
- Молодежная сборная России перед матчем с Эстонией занимала третье место в группе, уступая по дополнительным показателям Болгарии (обе – по пять очков).
- Лидер пятой группы – Польша, набравшая семь очков в трех матчах.
- В этом сезоне Чалов принял участие в 15 матчах на клубном уровне, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Бомбардир.ру