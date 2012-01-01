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    Чалов впервые за год забил за молодежную сборную России

    В матче отборочного турнира Евро-2021 (до 21 года) молодежная сборная России гостит у Эстонии (2:0, идет первый тайм).

    На 26-й минуте счет открыл нападающий россиян Федор Чалов, реализовав пенальти.

    Для 21-летнего нападающего ЦСКА этот гол стал первым с октября 2018 года в составе молодежной национальной команды. Тогда форвард дважды отличился в матче отбора на Евро-2019 (до 21 года) с Австрией (2:3).

    • Молодежная сборная России перед матчем с Эстонией занимала третье место в группе, уступая по дополнительным показателям Болгарии (обе – по пять очков).
    • Лидер пятой группы – Польша, набравшая семь очков в трех матчах.
    • В этом сезоне Чалов принял участие в 15 матчах на клубном уровне, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1570

      Derzkiy1 31 минуту назад

      Дзюба до 30 тоже особо не забивал , а сейчас народная звезда , голеодор)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1597

      Фан666 1 час назад

      Не прошло и года как говорится

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