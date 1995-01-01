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    Игнашевич – о возможном отказе «Торпедо» от участия в РПЛ: «Мы должны быть готовы ко всему»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал заявление владельца клуба Романа Авдеева о возможном отказе от участия в РПЛ в случае повышения в классе по спортивному принципу.

    «Понятно, что хочется играть в высшей лиге, но я просто занимаюсь своей работой. Роман Иванович (Авдеев) рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры – надо немного подождать. Тем более рано пока говорить и прогнозировать, мы до сих пор ещe можем в ПФЛ вылететь!» – сказал Игнашевич.

    • По итогам 17 туров «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ.
    • Столичная команда набрала 43 очка.
    • Первые два клуба ФНЛ получают право на прямое повышение в классе и попадают в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +572

      Я - легенда 36 минут назад

      О, а я как раз еду в электричке - и рядом со мной (на расстоянии в несколько человек) стоит мужик в куртке с торпедовской эмблемой и дремлет у стеночки. Подойти, что ли, разбудить, словить инсайд??? ))))

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