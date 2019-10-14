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  • Игнашевич – о возможном отказе «Торпедо» от участия в РПЛ: «Мы должны быть готовы ко всему»

Игнашевич – о возможном отказе «Торпедо» от участия в РПЛ: «Мы должны быть готовы ко всему»

14 октября 2019, 08:36
4

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал заявление владельца клуба Романа Авдеева о возможном отказе от участия в РПЛ в случае повышения в классе по спортивному принципу.

«Понятно, что хочется играть в высшей лиге, но я просто занимаюсь своей работой. Роман Иванович (Авдеев) рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры – надо немного подождать. Тем более рано пока говорить и прогнозировать, мы до сих пор ещe можем в ПФЛ вылететь!» – сказал Игнашевич.

  • По итогам 17 туров «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ.
  • Столичная команда набрала 43 очка.
  • Первые два клуба ФНЛ получают право на прямое повышение в классе и попадают в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (4)
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Я - легенда
1571032059
О, а я как раз еду в электричке - и рядом со мной (на расстоянии в несколько человек) стоит мужик в куртке с торпедовской эмблемой и дремлет у стеночки. Подойти, что ли, разбудить, словить инсайд??? ))))
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vladimir-7
1571045105
Что-то у владельца клуба и у гл. тренера команды настроение не очень боевое, с таким настроем и команда будет играть спустя рукава.
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vladimir-7
1571063068
Где-то появился ублюдок по имени Parker, найти и уничтожить его.
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