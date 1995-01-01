Игнашевич – о возможном отказе «Торпедо» от участия в РПЛ: «Мы должны быть готовы ко всему»

О, а я как раз еду в электричке - и рядом со мной (на расстоянии в несколько человек) стоит мужик в куртке с торпедовской эмблемой и дремлет у стеночки. Подойти, что ли, разбудить, словить инсайд??? ))))
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал заявление владельца клуба Романа Авдеева о возможном отказе от участия в РПЛ в случае повышения в классе по спортивному принципу.
«Понятно, что хочется играть в высшей лиге, но я просто занимаюсь своей работой. Роман Иванович (Авдеев) рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры – надо немного подождать. Тем более рано пока говорить и прогнозировать, мы до сих пор ещe можем в ПФЛ вылететь!» – сказал Игнашевич.
- По итогам 17 туров «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ.
- Столичная команда набрала 43 очка.
- Первые два клуба ФНЛ получают право на прямое повышение в классе и попадают в РПЛ.