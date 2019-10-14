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  • «Торпедо» может не сыграть в следующем сезоне РПЛ. Руководство клуба еще не приняло соответствующего решения

«Торпедо» может не сыграть в следующем сезоне РПЛ. Руководство клуба еще не приняло соответствующего решения

14 октября 2019, 00:40
6

Руководство московского «Торпедо» будет принимать решение по поводу участия в следующем сезоне РПЛ в конце текущего сезона. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев.

«Решение по Премьер-лиге будем принимать не сейчас. «Торпедо» — это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос — по стадиону, где мы будет играть (в 2020 году на стадионе «Торпедо» начнется реконструкция, – прим. «Бомбардира»). Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу Премьер-лиги будем принимать в конце сезона», – заявил Авдеев.

  • «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ после 17 туров. В активе московского клуба 43 очка.
  • Первые две команды ФНЛ получают право на прямое повышение в классе и попадают в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Торпедо
Комментарии (6)
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ViktorMG1953
1571004029
Ну Динамо играло на Химках, чем Торпедо хуже? Деньги решают всё. Не найдут, опять вниз скатятся. У Химок та же проблема.
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Axe111
1571007203
Бренд лол
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Petrak86
1571033427
еще не вышли, а уже начинают ныть про проблемы. Вы сначала выйдете, а то с такими настроениями (будто уже гарантировали место в РПЛ_ команда может расслабиться и упустить лидерство
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BRO_football
1571037664
Вот в этом вся и проблема ФНЛ. У одних клубов есть хорошие футболисты и тренер для участия в РПЛ, но нет денег и инфраструктуры. У других клубов совсем наоборот - есть деньги и хороший стадион с посещаемостью, но команда играет плохо. Конечно, если по спортивному принципу, то в РПЛ нужно брать команды в первом случае, но в после время в РПЛ всё чаще попадают по второму
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АКС-74У
1571660342
За какую сумму Торпедо откажется от выступления в РПЛ и уступит свое место другому?
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