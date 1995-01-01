Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    «Торпедо» может не сыграть в следующем сезоне РПЛ. Руководство клуба еще не приняло соответствующего решения

    Руководство московского «Торпедо» будет принимать решение по поводу участия в следующем сезоне РПЛ в конце текущего сезона. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев.

    «Решение по Премьер-лиге будем принимать не сейчас. «Торпедо» — это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос — по стадиону, где мы будет играть (в 2020 году на стадионе «Торпедо» начнется реконструкция, – прим. «Бомбардира»). Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу Премьер-лиги будем принимать в конце сезона», – заявил Авдеев.

    • «Торпедо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ после 17 туров. В активе московского клуба 43 очка.
    • Первые две команды ФНЛ получают право на прямое повышение в классе и попадают в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      ViktorMG1953 49 минут назад

      Ну Динамо играло на Химках, чем Торпедо хуже? Деньги решают всё. Не найдут, опять вниз скатятся. У Химок та же проблема.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73983
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru