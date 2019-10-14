«Торпедо» может не сыграть в следующем сезоне РПЛ. Руководство клуба еще не приняло соответствующего решения

Руководство московского «Торпедо» будет принимать решение по поводу участия в следующем сезоне РПЛ в конце текущего сезона. Об этом заявил владелец клуба Роман Авдеев.

«Решение по Премьер-лиге будем принимать не сейчас. «Торпедо» — это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос — по стадиону, где мы будет играть (в 2020 году на стадионе «Торпедо» начнется реконструкция, – прим. «Бомбардира»). Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу Премьер-лиги будем принимать в конце сезона», – заявил Авдеев.