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    Гендиректор «Сельты»: «Если у Мостового будет желание начать тренерскую карьеру, мы открыты для переговоров»

    Генеральный директор «Сельты» Герман Артета поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Александре Мостовом.

    – Александр Мостовой в основном выступает в качестве футбольного эксперта на ТВ. Обсуждали с ним это?

    – Нет, и я не знаю, что он делает сейчас, но у меня нет сомнений, что его понимание игры, опыт позволяют ему быть отличным экспертом и рассуждать о современном футболе.

    – Болельщики «Сельты» установили Мостовому памятник в Виго. Приглашали ли вы его на какие-то мероприятия клуба?

    – Пока не получается этого сделать, но мы проведем переговоры и скоро он обязательно появится на одной из домашних игр.

    – Не было желания предложить Мостовому начать тренерскую карьеру в вашем клубе?

    – Это точно не моя зона ответственности, и я ни в коем случае не хочу вмешиваться в это дело. Но мне кажется, что «Сельта» всегда была открытой организацией для всех талантливых специалистов в любой области. И уже тем более, для знаковых фигур в нашей истории. Если у Александра будет желание начать тренерскую карьеру, то мы как минимум открыты для переговоров.

    • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
    • За этот период россиянин забил 70 голов и сделал 19 ассистов в 276 матчах.
    • В 2000 году он с командой выиграл Кубок Интертото.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +839

      Niko 6 минут назад

      Ему лучше языком чесать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33649

      portero 35 минут назад

      Наверное Мостовому и здесь неплохо, потусил на ТВ , без напряга...

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