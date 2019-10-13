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  • Гендиректор «Сельты»: «Если у Мостового будет желание начать тренерскую карьеру, мы открыты для переговоров»

Гендиректор «Сельты»: «Если у Мостового будет желание начать тренерскую карьеру, мы открыты для переговоров»

13 октября 2019, 08:22
11

Генеральный директор «Сельты» Герман Артета поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Александре Мостовом.

– Александр Мостовой в основном выступает в качестве футбольного эксперта на ТВ. Обсуждали с ним это?

– Нет, и я не знаю, что он делает сейчас, но у меня нет сомнений, что его понимание игры, опыт позволяют ему быть отличным экспертом и рассуждать о современном футболе.

– Болельщики «Сельты» установили Мостовому памятник в Виго. Приглашали ли вы его на какие-то мероприятия клуба?

– Пока не получается этого сделать, но мы проведем переговоры и скоро он обязательно появится на одной из домашних игр.

– Не было желания предложить Мостовому начать тренерскую карьеру в вашем клубе?

– Это точно не моя зона ответственности, и я ни в коем случае не хочу вмешиваться в это дело. Но мне кажется, что «Сельта» всегда была открытой организацией для всех талантливых специалистов в любой области. И уже тем более, для знаковых фигур в нашей истории. Если у Александра будет желание начать тренерскую карьеру, то мы как минимум открыты для переговоров.

  • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
  • За этот период россиянин забил 70 голов и сделал 19 ассистов в 276 матчах.
  • В 2000 году он с командой выиграл Кубок Интертото.

Источник: «Известия»
Испания. Примера Сельта Мостовой Александр
Комментарии (11)
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portero
1570949604
Наверное Мостовому и здесь неплохо, потусил на ТВ , без напряга...
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Niko
1570951339
Ему лучше языком чесать)
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Nesterenko
1570952218
Мостовой только много говорит про всех, а сам тренировать не берется. Или говорит, что он заслуживает большего.
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Мост
1570955342
"Да,были люди в наше время, Не то,что нынешнее племя"!
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Fraig
1570962066
Нас и здесь не плохо кормят,подумал Мостовой...
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DOCTOR PENALTY
1570962118
Мостовой - один из самых талантливейших наших футболистов. На его беду, но и к его чести тоже, он не относится ни к одной коррупционной футбольной группировке, которые сейчас рулят в нашем футболе, поэтому находится за бортом тренерского корпуса. " Сельта" для него может стать новым вызовом, с которого он может стартовать как тренер. Уверен, у него пойдёт.
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zigbert
1570994236
Особого стремления к тренерской работе у него нет.
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