Гендиректор «Сельты»: «Если у Мостового будет желание начать тренерскую карьеру, мы открыты для переговоров»

Генеральный директор «Сельты» Герман Артета поделился мнением о бывшем полузащитнике команды Александре Мостовом.

– Александр Мостовой в основном выступает в качестве футбольного эксперта на ТВ. Обсуждали с ним это?

– Нет, и я не знаю, что он делает сейчас, но у меня нет сомнений, что его понимание игры, опыт позволяют ему быть отличным экспертом и рассуждать о современном футболе.

– Болельщики «Сельты» установили Мостовому памятник в Виго. Приглашали ли вы его на какие-то мероприятия клуба?

– Пока не получается этого сделать, но мы проведем переговоры и скоро он обязательно появится на одной из домашних игр.

– Не было желания предложить Мостовому начать тренерскую карьеру в вашем клубе?

– Это точно не моя зона ответственности, и я ни в коем случае не хочу вмешиваться в это дело. Но мне кажется, что «Сельта» всегда была открытой организацией для всех талантливых специалистов в любой области. И уже тем более, для знаковых фигур в нашей истории. Если у Александра будет желание начать тренерскую карьеру, то мы как минимум открыты для переговоров.