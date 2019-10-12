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  • Журналист Карпов: «Спартак» не рассматривал Пилипчука в качестве ассистента Тедеско. У тренера остается вариант с «Нижним Новгородом»

Журналист Карпов: «Спартак» не рассматривал Пилипчука в качестве ассистента Тедеско. У тренера остается вариант с «Нижним Новгородом»

12 октября 2019, 23:58
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Ранее была информация, что бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук может войти в штаб Доменико Тедеско, с которым москвичи вскоре подпишут контракт. По информации журналиста «БИЗНЕС Online» Ивана Карпова, бывшего помощника Массимо Карреры в новом штабе не будет.

«Бывшего помощника Массимо Карреры в «Спартаке» Романа Пилипчука не рассматривали на роль ассистента нового главного тренера клуба, которым может стать немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско.

Пилипчуку предлагали обдумать возможность возглавить «Спартак-2» в будущем, но не сейчас. Разговор не был конкретным и речи о вхождении Романа в новый тренерский штаб первой команды не шло.

У Пилипчука остается вариант с «Нижним Новгородом», который выступает в ФНЛ (11 место). Нижегородцы заинтересованы в нем как в главном тренере. Встреча с представителями этого клуба должна пройти на следующей неделе», – информирует Карпов.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Бывший корреспондент «Матч ТВ» и «Чемпионата». Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Пилипчук Роман Тедеско Доменико
Комментарии (2)
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батог
1570944569
Привет Конову !
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Диктор
1570950683
Вот и хорошо.А то одного тренера уже подсидел.
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