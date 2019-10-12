Журналист Карпов: «Спартак» не рассматривал Пилипчука в качестве ассистента Тедеско. У тренера остается вариант с «Нижним Новгородом»

Ранее была информация, что бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук может войти в штаб Доменико Тедеско, с которым москвичи вскоре подпишут контракт. По информации журналиста «БИЗНЕС Online» Ивана Карпова, бывшего помощника Массимо Карреры в новом штабе не будет.

«Бывшего помощника Массимо Карреры в «Спартаке» Романа Пилипчука не рассматривали на роль ассистента нового главного тренера клуба, которым может стать немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско.

Пилипчуку предлагали обдумать возможность возглавить «Спартак-2» в будущем, но не сейчас. Разговор не был конкретным и речи о вхождении Романа в новый тренерский штаб первой команды не шло.

У Пилипчука остается вариант с «Нижним Новгородом», который выступает в ФНЛ (11 место). Нижегородцы заинтересованы в нем как в главном тренере. Встреча с представителями этого клуба должна пройти на следующей неделе», – информирует Карпов.