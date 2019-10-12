Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Журналист Карпов: «Спартак» не рассматривал Пилипчука в качестве ассистента Тедеско. У тренера остается вариант с «Нижним Новгородом»

    Ранее была информация, что бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук может войти в штаб Доменико Тедеско, с которым москвичи вскоре подпишут контракт. По информации журналиста «БИЗНЕС Online» Ивана Карпова, бывшего помощника Массимо Карреры в новом штабе не будет.

    «Бывшего помощника Массимо Карреры в «Спартаке» Романа Пилипчука не рассматривали на роль ассистента нового главного тренера клуба, которым может стать немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско.

    Пилипчуку предлагали обдумать возможность возглавить «Спартак-2» в будущем, но не сейчас. Разговор не был конкретным и речи о вхождении Романа в новый тренерский штаб первой команды не шло.

    У Пилипчука остается вариант с «Нижним Новгородом», который выступает в ФНЛ (11 место). Нижегородцы заинтересованы в нем как в главном тренере. Встреча с представителями этого клуба должна пройти на следующей неделе», – информирует Карпов.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Бывший корреспондент «Матч ТВ» и «Чемпионата». Аудитория в телеграме - более 6,5 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2019 23:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73976
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru