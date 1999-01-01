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    Журналист Конов: «Вопрос с Тедеско решен. Ждем официального подтверждения и включения Пилипчука в штаб»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Спартак» решил вопрос с новым главным тренером Доменико Тедеско. Согласно другому источнику, контракт стороны подпишут в понедельник.

    «Вопрос с Тедеско решeн. Спартаковские болельщики могут выдыхать, история завершена. Ждeм официального подтверждения этому факту и включение Романа Пилипчука в штаб», – написал Конов в телеграме.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +20474

      oyabun 3 минуты назад

      Может Тедеско и окажется хорошим тренером для Спартака. Хотелось бы верить. В любом случае это лучше чем совсем быть без тренера. Смущает другое. То что это единственная безальтернативная кандидатура и то что сам Тедеско как то не особенно рвался тренировать красно-белых, очень долго тянул с подписанием контракта. Не будет ли он так же аппатично и тренировать команду?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      Alekxei Z. 15 минут назад

      Конов представитель древнейшей профессии.

      0
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      Рейтинг: +4184

      ivany4 40 минут назад

      Интересно, а Тедеско знает про Пилипчука???)))
      И как он к этому относится?.

      3
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      Рейтинг: +6314

      батог > ivany4 27 минут назад

      Похоже Пилипчук в Спартаке, это желание Конова !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      rash1959 48 минут назад

      Ждали дольше, погодим ещё малёк...Только был бы толк.

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