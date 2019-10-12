Журналист Конов: «Вопрос с Тедеско решен. Ждем официального подтверждения и включения Пилипчука в штаб»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Спартак» решил вопрос с новым главным тренером Доменико Тедеско. Согласно другому источнику, контракт стороны подпишут в понедельник.
«Вопрос с Тедеско решeн. Спартаковские болельщики могут выдыхать, история завершена. Ждeм официального подтверждения этому факту и включение Романа Пилипчука в штаб», – написал Конов в телеграме.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
- Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.
Источник: телеграм-канал Василия Конова