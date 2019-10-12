Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Конов: «Вопрос с Тедеско решен. Ждем официального подтверждения и включения Пилипчука в штаб»

Журналист Конов: «Вопрос с Тедеско решен. Ждем официального подтверждения и включения Пилипчука в штаб»

12 октября 2019, 20:22
11

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что «Спартак» решил вопрос с новым главным тренером Доменико Тедеско. Согласно другому источнику, контракт стороны подпишут в понедельник.

«Вопрос с Тедеско решeн. Спартаковские болельщики могут выдыхать, история завершена. Ждeм официального подтверждения этому факту и включение Романа Пилипчука в штаб», – написал Конов в телеграме.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1570901236
Ждали дольше, погодим ещё малёк...Только был бы толк.
Ответить
ivany4
1570901738
Интересно, а Тедеско знает про Пилипчука???))) И как он к этому относится?.
Ответить
oyabun
1570903950
Может Тедеско и окажется хорошим тренером для Спартака. Хотелось бы верить. В любом случае это лучше чем совсем быть без тренера. Смущает другое. То что это единственная безальтернативная кандидатура и то что сам Тедеско как то не особенно рвался тренировать красно-белых, очень долго тянул с подписанием контракта. Не будет ли он так же аппатично и тренировать команду?
Ответить
Томик
1570905305
Интересно, зачем Тедеско Пиллипчук? Ему не с кем тренировать, что ли?
Ответить
Диктор
1570906207
Что за маразм.Что некому больше клуб разваливать?
Ответить
Красный май
1570908594
В таком случае не за горами возвращения резинового дениски и комбарика, ведь без них Пилипчук не особо на что-то способен-Ахмат и Динамо Мн тому подтверждение.
Ответить
Alex Flash
1570925169
А вот Журналист Карпов: «Спартак» не рассматривал Пилипчука в качестве ассистента Тедеско. У тренера остается вариант с «Нижним Новгородом» Кто кого переплюнет
Ответить
Мудакам
1570963462
Вася знает!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+