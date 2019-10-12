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    «Барселона» рассчитывает, что «Бавария» выкупит Коутиньо за 120 миллионов

    Находящийся в аренде в «Баварии» Филиппе Коутиньо может остаться в Мюнхене на постоянный контракт. «Барселона» заинтересована в продаже футболиста, поскольку нуждается в доходе.

    В Каталонии рассчитывают, что баварцы выкупят бразильца за 120 миллионов евро, пишет Marca. Такая сумма прописана в арендном соглашении, которое действует до конца нынешнего сезона.

    • В активе хавбека семь матчей за «Баварию», два гола и три ассиста.
    • За годичную аренду Коутиньо немцы заплатили 8,5 миллиона евро.
    • «Бавария» в Бундеслиге идет третьей.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2094

      BlackMurder 1 минуту назад

      Тут дело в том что коут хорош по своему, передачи, все красиво, но он пока даже по КПД не оправдывает денег, где голы и пасы? Действительно лучше им, да и скорее всего они Сане купят, тем более он немец

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      Рейтинг: +8710

      DeStar 6 минут назад

      вряд ли бавария стольо бабла отдаст, им выгоднее вложиться в трансфер санэ

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