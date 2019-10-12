«Барселона» рассчитывает, что «Бавария» выкупит Коутиньо за 120 миллионов

Находящийся в аренде в «Баварии» Филиппе Коутиньо может остаться в Мюнхене на постоянный контракт. «Барселона» заинтересована в продаже футболиста, поскольку нуждается в доходе.
В Каталонии рассчитывают, что баварцы выкупят бразильца за 120 миллионов евро, пишет Marca. Такая сумма прописана в арендном соглашении, которое действует до конца нынешнего сезона.
- В активе хавбека семь матчей за «Баварию», два гола и три ассиста.
- За годичную аренду Коутиньо немцы заплатили 8,5 миллиона евро.
- «Бавария» в Бундеслиге идет третьей.
Источник: Marca