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  • «Барселона» рассчитывает, что «Бавария» выкупит Коутиньо за 120 миллионов

«Барселона» рассчитывает, что «Бавария» выкупит Коутиньо за 120 миллионов

12 октября 2019, 20:10
4

Находящийся в аренде в «Баварии» Филиппе Коутиньо может остаться в Мюнхене на постоянный контракт. «Барселона» заинтересована в продаже футболиста, поскольку нуждается в доходе.

В Каталонии рассчитывают, что баварцы выкупят бразильца за 120 миллионов евро, пишет Marca. Такая сумма прописана в арендном соглашении, которое действует до конца нынешнего сезона.

  • В активе хавбека семь матчей за «Баварию», два гола и три ассиста.
  • За годичную аренду Коутиньо немцы заплатили 8,5 миллиона евро.
  • «Бавария» в Бундеслиге идет третьей.

Источник: Marca
Испания. Примера Германия. Бундеслига Бавария Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (4)
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DeStar
1570903787
вряд ли бавария стольо бабла отдаст, им выгоднее вложиться в трансфер санэ
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BlackMurder
1570904121
Тут дело в том что коут хорош по своему, передачи, все красиво, но он пока даже по КПД не оправдывает денег, где голы и пасы? Действительно лучше им, да и скорее всего они Сане купят, тем более он немец
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Cules2013
1570959459
это было бы просто офигенно, но что-то сомнительно
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teodogat
1571085851
Делать больше нечего Баварии, не тянет он явно на такие деньги
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