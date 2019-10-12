«Барселона» рассчитывает, что «Бавария» выкупит Коутиньо за 120 миллионов

Находящийся в аренде в «Баварии» Филиппе Коутиньо может остаться в Мюнхене на постоянный контракт. «Барселона» заинтересована в продаже футболиста, поскольку нуждается в доходе.

В Каталонии рассчитывают, что баварцы выкупят бразильца за 120 миллионов евро, пишет Marca. Такая сумма прописана в арендном соглашении, которое действует до конца нынешнего сезона.